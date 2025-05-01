Украину накроют заморозки: синоптики предупреждают об опасности

Столбики термометров опустятся до минусовых отметок / © pixabay.com

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В этом году май будет теплым, но в начале месяца ожидаются заморозки.

Об этом предупредили в «Укргидрометцентре».

Ночью, 2 мая, в западных, северных, большинстве центральных областей, а 3 мая ночью в восточных, Сумской, Черниговской, Полтавской и Днепропетровской областях прогнозируют заморозки на поверхности почвы от 0 до -5 (I уровень опасности, желтый).

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Ранее синоптик сообщила, что начало мая в Украине будет прохладным. Тепло придет с 7 мая. Больше о прогнозе погоды читайте в новости.