ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
123
Время на прочтение
1 мин

Украину накроют заморозки: синоптики предупреждают об опасности

В Украине в начале мая ударят заморозки. Синоптики дали четкий прогноз погоды.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Столбики термометров опустятся до минусовых отметок

Столбики термометров опустятся до минусовых отметок / © pixabay.com

В этом году май будет теплым, но в начале месяца ожидаются заморозки.

Об этом предупредили в «Укргидрометцентре».

Ночью, 2 мая, в западных, северных, большинстве центральных областей, а 3 мая ночью в восточных, Сумской, Черниговской, Полтавской и Днепропетровской областях прогнозируют заморозки на поверхности почвы от 0 до -5 (I уровень опасности, желтый).

Ранее синоптик сообщила, что начало мая в Украине будет прохладным. Тепло придет с 7 мая. Больше о прогнозе погоды читайте в новости.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
123
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie