Украину накроют зимнее похолодание и снег: прогноз на 19-21 декабря
Синоптики сообщили о понижении температуры в Украине в ближайшее время. В ряде областей — умеренные дожди, кое-где с мокрым снегом.
В ближайшие дни в Украине ожидается прохладная погода, местами небольшой мороз. На западе и северо-востоке дождь и мокрый снег.
Об этом сообщил «Укргидрометцентр».
«19-21 декабря без осадков, только в воскресенье в западных областях местами небольшой дождь, на северо-востоке страны днем небольшой мокрый снег. 19 декабря на Левобережье, в западных и Житомирской областях, по выходным в Украине местами туман. Ветер переменных направлений 3-8 м/с», — говорится в сообщении синоптиков.
Ночью и днем от 4° до 2° мороза (на западе и юге страны днем 2-8° тепла, 19 декабря в Крыму до 12°).
В Киеве 19-21 декабря без осадков, в сутки от 0° до +2°, ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
