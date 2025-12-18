Украину накроют зимнее похолодание и снег: прогноз на 19-21 декабря

Погодные условия изменятся / © Associated Press

В ближайшие дни в Украине ожидается прохладная погода, местами небольшой мороз. На западе и северо-востоке дождь и мокрый снег.

Об этом сообщил «Укргидрометцентр».

«19-21 декабря без осадков, только в воскресенье в западных областях местами небольшой дождь, на северо-востоке страны днем небольшой мокрый снег. 19 декабря на Левобережье, в западных и Житомирской областях, по выходным в Украине местами туман. Ветер переменных направлений 3-8 м/с», — говорится в сообщении синоптиков.

Ночью и днем от 4° до 2° мороза (на западе и юге страны днем 2-8° тепла, 19 декабря в Крыму до 12°).

В Киеве 19-21 декабря без осадков, в сутки от 0° до +2°, ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

