Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
524
Время на прочтение
1 мин

Украину накроют зимнее похолодание и снег: прогноз на 19-21 декабря

Синоптики сообщили о понижении температуры в Украине в ближайшее время. В ряде областей — умеренные дожди, кое-где с мокрым снегом.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Погодные условия изменятся

Погодные условия изменятся / © Associated Press

В ближайшие дни в Украине ожидается прохладная погода, местами небольшой мороз. На западе и северо-востоке дождь и мокрый снег.

Об этом сообщил «Укргидрометцентр».

«19-21 декабря без осадков, только в воскресенье в западных областях местами небольшой дождь, на северо-востоке страны днем небольшой мокрый снег. 19 декабря на Левобережье, в западных и Житомирской областях, по выходным в Украине местами туман. Ветер переменных направлений 3-8 м/с», — говорится в сообщении синоптиков.

Ночью и днем от 4° до 2° мороза (на западе и юге страны днем 2-8° тепла, 19 декабря в Крыму до 12°).

В Киеве 19-21 декабря без осадков, в сутки от 0° до +2°, ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Ранее синоптики сообщили, какой будет погода на Рождество и Новый год. Больше об этом читайте в новости.

Дата публикации
Количество просмотров
524
