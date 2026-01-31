Украину накрыл масштабный блэкаут: Зеленскому доложили о ситуации

Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Президент Владимир Зеленский заслушал доклады министра энергетики Дениса Шмыгаля и премьера Юлии Свириденко по поводу аварийной ситуации в энергосистеме, которая произошла сегодня, 31 января.

Об этом он сообщил в Телеграм.

Президент сообщил, что все необходимое на уровне украинской энергосистемы есть, проходят восстановительные работы.

Реклама

По словам главы государства, главная задача — стабилизировать ситуацию в ближайшее время.

Что говорит Шмыгаль

Министр энергетики Денис Шмыгаль масштабные аварийные и экстренные отключения света объяснил технологическим нарушением с одновременным отключением линий между системами Румынии, Молдовы и Украины.

По его словам, инцидент зафиксирован в 10.42 — произошло отключение линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы, а также линии 750 кВ между западными и центральными регионами Украины. Это привело к каскадному отключению в нашей энергосистеме, в результате чего сработали автоматические защиты на подстанциях.

«Были разгружены блоки атомных электростанций. В настоящее время в Киеве, Киевской, Житомирской, Харьковской областях диспетчером применены специальные графики аварийных отключений. Энергетики „Укрэнерго“ работают над возобновлением электроснабжения. В ближайшие часы свет будет восстановлен», — добавил Шмыгаль.

Реклама

В ряде регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии

В ряде регионов Украины действуют аварийные отключения электроэнергии. В Киеве сообщается об остановке движения метро.

Как пояснили в КГГА, движение поездов и работа эскалаторов была остановлена, поскольку исчезло напряжение от внешних центров питания. Мэр Киева Кличко напомнил, что подземные станции метрополитена могут работать как укрытие — на резервном питании.

В «Киевводоканале» сообщили, что из-за аварии в энергосистеме водоснабжения нет во всех районах столицы.

Аварийные отключения электроэнергии применены, в частности, в Черниговской, Полтавской, Харьковской, Сумской, Житомирской, Хмельницкой, Одесской областях, Днепропетровской области, а также в Киеве и области.

Реклама

О классическом полном блэкауте в Украине сейчас речь не идет, утверждает председатель подкомитета Совета по вопросам энергобезопасности Виктория Гриб.

Из-за серьезных сбоев в украинской энергосистеме на линии электропередачи 400 кВ Исакча-Вулканешты-МГРЭС в Молдове резко упало напряжение.

В Минэнерго Украины сообщили, что свет вернется через несколько часов.