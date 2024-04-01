Украину накрыл пыль из Сахары: метеорологи предупреждают об опасности

Пыль из африканской пустыни Сахары накрыла Украину. Если накануне его фиксировали в западных областях, то сегодня, 1 апреля, он распространился почти на всю страну.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"Жители западного региона могли наблюдать это еще вчера, а сегодня он распространится на большинство областей Украины. Небо будет туманным", — говорится в сообщении.

Отмечается, что волна тепла из западного Средиземноморья, которая принесла нам аномально высокие температуры воздуха в последние дни, захватила еще пыль из Сахары. Синоптики продемонстрировали это с помощью спутникового снимка с платформы EUMETSAT).

Метеорологи предупреждают о существенном ухудшении качества воздуха в ближайшие дни. Украинцев просят закрывать окна, ведь пыль может быть вредной для людей с респираторными заболеваниями, пожилых людей и детей.

Как сообщалось, 31 марта пыль из африканской пустыни накрыла Прикарпатье. Метеорологи предупреждали об ухудшении качества воздуха и других необычных явлениях.

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