Украину накрыла мощная непогода: поваленные деревья, блэкауты и жертвы среди людей (фото)

В Украине сегодня, 28 октября, бушует непогода. Из-за мощного ветра и местами ливней погибли уже три человека.

Непогода в Украине повлекла за собой обрушение деревьев и затопление проезжих участков. В настоящее время известно о многих раненых в результате порывов ветра. От деревьев пострадало также немало автомобилей, а украинцы остались без электричества.

ТСН.ua собрали все, что известно о ситуации в регионах.

Житомирская область

В Житомирской области из-за непогоды порывы ветра повалили деревья на дороги и автомобили. В частности, непогода больше всего захватила Коростышев. Спасатели говорят, что выезжали на расчистку от поваленных деревьев не менее четырех раз.

Ненастье в Житомирской области 28 октября / Фото: Суспільне

Ненастье в Житомирской области 28 октября / Фото: Суспільне

Кроме того, в самом Житомире у костела Святого Иоанна из Дукл упала огромная елка

Ненастье в Житомирской области 28 октября / Фото: Суспільне

"И на авто упало дерево, и большая елка у костела упала. Сейчас сложно говорить, сколько именно вреда нанесла непогода, но нам работы точно хватит на два-три дня, при том, что мы активно работаем", — рассказал в комментарии Суспільному заместитель директора житомирского коммунального предприятия "Зеленстрой" Владимир Савченко.

Ненастье в Житомирской области 28 октября / Фото: ГСЧС в Житомирской области

Из-за непогоды десятки населенных пунктов Житомирщины остались без света и интернета. Житомироблэнерго сообщает, что аварийные бригады работают над возобновлением электроснабжения. Энергетики напоминают, что к провисающим проводам и проводам, лежащим на земле, нельзя приближаться ближе, чем на восемь метров, чтобы не подвергать себя опасности поражения электрическим током.

Ровенская область

Из-за сильных порывов ветра и падения деревьев в Ровенской области по состоянию на утро 28 октября полностью или частично обесточен 181 населенный пункт, сообщает Ровнооблэнерго.

"Больше всего пострадали территории обслуживания Здолбуновского, Радивиловского, Костопольского, Гощанского и Острожского участков. К обесточениям привели многочисленные падения веток, деревьев, как следствие — обрывы воздушных линий", — говорится в сообщении.

Бригады Ровнооблэнерго ликвидируют последствия непогоды. Энергетики призывают людей не приближаться к оборванным линиям.

Хмельницкая область

В Хмельницкой области мощный ветер привел к роковым последствиям для одного из местных жителей. В Хмельницком районе на 42-летнего мужчину упало дерево и придавило его. Чрезвычайники достали тело мужчины, но он, к сожалению, погиб.

На Хмельнитчине из-за мощного ветра дерево убило мужчину / Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Хмельницкой области

Чтобы достать тело мужчины, спасателям пришлось бензопилой распилить ствол дерева. Спасатели передали потерпевшего медикам, но те констатировали смерть.

В настоящее время в области также фиксируют обрывы линий электропередач, поваленные деревья, поврежденные крыши. По состоянию на утро 28 октября в области обесточены 400 населенных пунктов, из них 180 — обесточены частично.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на заместителя директора по связям с общественностью АО "Хмельницкоблэнерго" Елену Гриневич.

По ее словам, самая сложная ситуация на севере Хмельницкой области. Аварийно-восстановительные бригады начали устранять последствия стихии с шести утра и будут работать до полного возобновления распределения электрической энергии.

Волынская область

В результате непогоды на Волыни в городе Нововолынске обесточены несколько микрорайонов, в Луцке — на затопленной улице застрял микроавтобус. По информации ГСЧС, часть дороги затопило из-за ливня, поэтому авто доставали спасатели.

Ненастье на Волыни 28 октября / Фото: ГСЧС Украины в Волынской области

По состоянию на утро, 28 октября, в трех микрорайонах Нововолынска отсутствует свет. Снабжение воды и водоотвода в городе обеспечивают с помощью генераторов, сообщил городской голова Борис Карпус.

Львовская область

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что из-за сильных дождей и порывов ветра на Львовщине по состоянию на утро 28 октября без электроснабжения было 132 населенных пункта (49 – полностью, 83 – частично).

"Над восстановлением питания уже работают 240 специалистов "Львовоблэнерго", привлекли 84 единицы техники", — добавил он.

Ивано-Франковская область

По информации ГСЧС в области в течение ночи спасатели 12 раз привлекались на уборку поваленных в результате сильных порывов ветра деревьев, которые в большинстве перекрывали движение на автодорогах.

Непогода в Ивано-Франковской области 28 октября / Фото: Facebook/Управление ДСНС Украины в Ивано-Франковской области

Так, подразделениями ГУ ГСЧС в области совместно с МПК осуществлено 12 выездов и убрано 25 деревьев. К проведению работ были привлечены 11 единиц техники и 45 спасателей.

Киев

В Киеве 28 октября, в Шевченковском районе, дерево упало на мужчину. Медики пытались реанимировать его, но он скончался от полученных травм. Также зафиксировано несколько случаев травмирования людей из-за непогоды, сообщает Киевская городская государственная администрация.

В частности, в Шевченковском районе из-за падения веток женщина получила травму позвоночника. Пострадавшую госпитализировали в больницу.

Непогода в Киеве/Фото: Telegram

Непогода в Киеве/Фото: Telegram

На проспекте Берестейском на авто упало дерево. Человек, находившийся в транспортном средстве, от госпитализации отказался.

Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за последствий непогоды со шквальным ветром в столице уже двое погибших — мужчины в возрасте 65 и 35 лет. Еще 7 жителей Киева получили травмы и переломы. Пятерых медики госпитализировали в больницы столицы. Двоим оказали помощь на месте.

"На данный момент зафиксированы факты падения или повреждения более 250 деревьев. На ликвидацию последствий урагана задействованы 34 единицы техники и 208 работников Аварийно-диспетчерской службы КО "Киевзеленстрой" и аварийные бригады коммунальщиков в районах города", — сообщил Кличко.

Местные публикуют фото и видео последствий непогоды в соцсетях.

Непогода в Киеве/Фото: Telegram

Непогода в Киеве/Фото: Telegram

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