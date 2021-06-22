Украину накрыла мощная пылевая буря, люди вынуждены дышать песком: в чем проблема и как уберечься

Это явление пришло в Украину с Юго-Востока, из Средней Азии.

Украину 22 июня накрыла мощная пылевая буря. Украинцы в социальных сетях публикуют фото жуткого явления и сетуют на то, что вынуждены дышать песком. Так, в Киеве ориентировочно в 12:00 небо накрыл неизвестный серый дым. Из-за этого упала видимость. Киевляне сообщают, что с левого берега не видно правого.

Похожая ситуация также и в Обухове, Лубнах. Местные жители в Сети жалуются, что видят в воздухе пыль.

Пылевое облако заметили также и в Украинке, Кагарлыке, Василькове, Белой Церкви, Ирпене. Бурю видно также и в Сумской, Полтавской и Житомирской областях, Чернигове и Черкассах. Добралась даже до запада Украины, в частности это явление зафиксировали и в Хмельницкой области.

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Также в Сети сообщают, что вчера, 21 июня, подобное явление наблюдалось в Кривом Роге и Запорожье. Там сетуют на мглу, которая уже не один день стоит над городом.

Почему произошла песчаная буря и, как от этого уберечься, узнавал ТСН.ua.

Пыльная буря в Украине: что говорят синоптики

Метеоролог Валерий Латуха в Facebook сообщил, что причиной этого может быть песчаная буря, которую нанесло с астраханских полупустынных степей.

"Из космоса наблюдается песчаная буря (пылевое облако) над Левобережной Украиной, которую нанесло с астраханских полупустынных степей. Затрагивает также и Киев. Это явление имеет собственное имя - "Астраханский суховей", — сообщил Валерий Латуха.

Синоптик Наталья Диденко в соцсетях отметила, что из-за жары сейчас действительно возможные пыльные бури.

"При такой синоптической ситуации они возможны. Ранее пылевые бури имели больше шансов на Юге и Востоке Украины. Однако пылевые бури подбираются уже и севернее. Например, 16 апреля 2020 пыльная буря наблюдалась даже в Киеве", — отметила Наталья Диденко.

Пилова буря в Кривому Розі / Фото із соцмереж

Заместитель начальника Запорожского гидрометцентра Татьяна Сорокина в комментарии местному изданию объяснила, что ухудшение видимости произошло из-за капель водяного пара с примесью песка или пыли, которые нанесло с Юго-Востока, из Средней Азии.

"Эти частицы перенесены из районов, где бывают песчаные бури, их как раз наблюдали в июне. Все это достигло верхних слоев атмосферы, у нас изменились потоки и второй день с Юго-Востока есть такой перенос мелких частиц песка и пыли из этих регионов", — говорит Татьяна Сорокина.

Пыльная буря в Украине: мнение экологов

В КГГА в ответ на информационный запрос ТСН.ua сообщили, что в столице на двух автоматизированных постах наблюдения было зафиксировано повышение концентраций пыли (твердые вещества фракций РМ 2,5 и РМ 10): пост наблюдения № 4 (ул. Вербицкого 26) в Дарницком районе; пост наблюдения № 8 (Харьковское шоссе, 7/1) в Днепровском районе.

"По данным космических наблюдений над территорией Астраханских степей возникла пылевая буря. Это явление, к сожалению, задело и город Киев. Вредные вещества накапливаются в атмосфере в зависимости от метеорологических условий: температуры воздуха, скорости ветра и атмосферного давления. В атмосфере постоянно происходит смешивание воздуха - так называемая "турбулентная диффузия" и вредные вещества не только переносятся ветром на большие расстояния, но и поднимаются в верхние слои атмосферы, но в условиях повышения температуры, горячий воздух не дает етим веществам подниматься вверх ", - сообщили нам в КГГА.

Зато по мнению экологов, песчаные бури в Украине произошли из-за вырубки лесов, мелиорации болот и являются следствием изменения климата.

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"Это мы воочию видим те изменения климата, о которых мы читаем и слушаем. Вот теперь мы их наблюдаем. Это произошло после масштабной мелиорации на Полесье, в частности высыхают торфяники и почва, тем больше жара. Плюс еще ветер. Это все поднимается в воздух и его так много, что мы уже начали это видеть и к сожалению, вдыхаем ", — говорит в комментарии ТСН.ua Олег Листопад.

Эколог, основатель общественной организации "Киевский эколого-культурный центр" Владимир Борейко подчеркнул, что нынешние пыльные бури — это еще и следствие вырубки лесополос.

"Такие пыльные бури в Киеве мы наблюдаем уже второй раз. Первая пылевая буря была уже в апреле 2020 года. Это — из-за того, что в Украине за последние 20 лет бесконтрольно уничтожили огромное количество лесополос, которые защищали нас от ветров, ураганов, пыли и песка. Поэтому то, что мы имеем сейчас — это расплата жадному человеку от матери-природы", — говорит эколог в комментарии ТСН.ua.

Экологи отмечают, что подобные бури мы будем наблюдать и в дальнейшем, поскольку это — следствие безответственного отношения человека к природе.

Как уберечься от пылевых бурь: советы

Пыльные бури опасны для здоровья. Но и уберечься от них сложно.

"Они опасны. Потому что это — твердые частицы, которые поднялись в воздух и конечно, что дышать ими далеко не полезно, а точно наоборот", — говорит Олег Листопад.

Экологи отмечают, что чтобы уберечься от пылевых бурь, нужно носить медицинскую маску или респиратор, однако добавляют, что при такой жаре, как сейчас это — очень сложно.

"От этого песка практически невозможно уберечься, потому что он уже летает. Не дышать мы не можем. Можем носить маску, но опять же это сложно из-за жары", — сказал в комментарии ТСН.ua эколог, основатель общественной организации "Киевский эколого-культурный центр" Владимир Борейко.

Также экологи советуют делать влажную уборку и по возможности приобрести кондиционер, который имеет функцию фильтрации воздуха.

"Людям от этих песчинок практически невозможно полностью уберечься. Конечно, нам будут говорить о том, что не выходите из дома. Но реально, сколько можно не выходить из квартиры. Все ходят на работу, в магазины. Есть еще очень дорогие кондиционеры с внешними фильтрами, потому что обычные кондиционеры не фильтруют воздух, а только охлаждают. Можно носить маски, но опять же, сейчас жара. Можно в квартире делать влажную уборку. Тогда меньше будет пыли. Также хорошо, когда в городе поливают дороги — это также может частично помочь", — говорит Олег Листопад.

В КГГА рекомендуют воздержаться от прогулок по городу.

"Рекомендация людям, которые относятся к группе риска хронических заболеваний дыхательных путей, аллергические реакции, заболевания сердечно-судиннои системы, воздержаться от прогулок, в случае пребывания на улице иметь при себе чистую воду, закрыть окна", — говорится в ответе на наш информационный запрос .

Что сделать, чтобы подобное не повторялось?

Экологи отмечают, что бури в Украине могут регулярно повторяться и без системного подхода это — невозможно остановить.

"Клацнуть пальцами и остановить бури невозможно. На это нужно время и политическая воля нашей власти, чтобы навести порядок с экологией. Мы можем себя спасти только комплексным государственным подходом к собственной экологии", — говорит Олег Листопад.

Он пояснил, что для того, чтобы восстановить экологию нужно, чтобы государство обратило внимание на проблему.

"Нужно планомерно сворачивать все программы добычи торфа. Добыча торфа — это очень опасно. Нам нужно от этого отказаться, чтобы сохранить климат. Второе — те болота, которые ранее осушали, но еще можно восстановить, нужно восстанавливать. Надо восстанавливать поймы рек. Для того, чтобы все это работало, нужны государственные программы и финансирование. Также для этого нужен контроль. А для контроля нужно принять закон об экологическом контроле, который уже лежит в парламенте. И президент на форуме "Украина-2030" обещал, что будет сделано решительные шаги в области экологии. И хотелось бы, чтобы этот закон таки приняли. Плюс должен быть закон об отходах, который тоже давно лежит в парламенте. Потому что борьба за экологию требует системного, комплексного подхода и пора уже наконец начинать активные действия", — сказал нам эколог Олег Листопад.

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