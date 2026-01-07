- Дата публикации
- Украина
Украину накрыла непогода: где будет снег и гололедица
Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение.
В среду, 7 января, в ряде областей Украины будет снег и гололедица. Объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
"7 января в Закарпатье и Прикарпатье сильный снег. На дорогах западных, северных и Винницкой областей - гололедица. И уровень опасности, желтый", - говорится в прогнозе.
Кроме того, в Одесской, Винницкой, Черкасской, Киевской, Черниговской и Полтавской областях туман. Видимость составит всего 300-500 м.
Синоптики отмечают, что такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта.
Напомним, Украинский гидрометеорологический центр предупреждал о сильных снегопадах и арктическом похолодании в течение 8-11 января. В западных, северных и центральных областях ожидаются сильные снегопады, мокрый снег, метели и порывы ветра до 18 м/с.