Украину накрыла непогода: где будет снег и гололедица

Собака. / © Associated Press

Реклама

В среду, 7 января, в ряде областей Украины будет снег и гололедица. Объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"7 января в Закарпатье и Прикарпатье сильный снег. На дорогах западных, северных и Винницкой областей - гололедица. И уровень опасности, желтый", - говорится в прогнозе.

Реклама

Кроме того, в Одесской, Винницкой, Черкасской, Киевской, Черниговской и Полтавской областях туман. Видимость составит всего 300-500 м.

Синоптики отмечают, что такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине на 7 января. / © Укргидрометцентр

Напомним, Украинский гидрометеорологический центр предупреждал о сильных снегопадах и арктическом похолодании в течение 8-11 января. В западных, северных и центральных областях ожидаются сильные снегопады, мокрый снег, метели и порывы ветра до 18 м/с.