Украину накрыла непогода: где будут дожди и даже мокрый снег

В Украине понедельник, 29 сентября, будет прохладно и с дождями. Днем на высокогорье Карпат ожидают мокрый снег, а ночью температура опустилась до 0°

Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.

Сегодня в течение дня в западных, северных областях обещают умеренный дождь. На остальной территории – небольшой дождь.

В большинстве областей температура воздуха будет составлять 13-18° тепла. На западе и севере – 9-14°. В Карпатах столбики термометров покажут +1-5°.

Погода в Киеве

Сегодня в столице переменная облачность и дождь. Температура воздуха в Киеве днем составит +11+13 градусов. В Киевской области воздух прогреется до +11-13°.

Напомним, синоптики сообщили, какой будет погода в октябре. На большинстве территории страны в этом месяце похолодание следует ожидать в третьей декаде. По данным синоптиков, средняя месячная температура в октябре составит от +7°C до +13°C, что на 1°C выше нормы.