Украину накрыла новая волна отключений света: где ситуация самая плохая и не работают графики

Отключение света / © ТСН

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В Украине 11 ноября снова ввели масштабные ограничения электроснабжения из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру. В восьми областях часть потребителей осталась без света, а в отдельных регионах пришлось применить аварийные отключения. Самая сложная ситуация – на Киевщине, Днепропетровщине и Одессе.

Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов во время брифинга по состоянию энергосистемы 11 ноября.

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По его словам, российские войска продолжали атаковать энергетические объекты ночью и утром. В результате обстрелов частичные обесточивания зафиксировали в восьми областях:

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Днепропетровской;

Житомирской;

Запорожский;

Киевской;

Ровенской;

Харьковской;

Одесской;

Черниговской.

Наибольшие проблемы с электроснабжением наблюдаются в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях. Энергетики круглосуточно восстанавливают поврежденное оборудование, однако работы затрудняют длительные воздушные тревоги и угрозу повторных ударов.

Где действуют аварийные отключения света 11 ноября

Из-за повреждений энергосистемы в большинстве регионов Украины введены графики почасовых отключений электроэнергии. В зависимости от ситуации могут применяться ограничения от одной до четырех очередей. Для промышленных компаний действуют отдельные графики ограничения мощности.

В Харьковской и Днепропетровской областях утром применяли аварийные отключения.

Особенно сложной остается ситуация в Харьковской области. Из-за повреждения оборудования и падения напряжения в высоковольтной сети там вынужденно продолжают применять аварийные ограничения. Вернуться к прогнозируемым графикам могут только после стабилизации энергосистемы.

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В Минэнерго предупреждают, что из-за постоянных атак ситуация может меняться в течение дня, иногда даже несколько раз в час. Потому украинцам советуют проверять актуальные графики на официальных ресурсах местных операторов электросетей.

Россия атаковала бригаду энергетиков в Донецкой области

Сложной остается ситуация и в прифронтовых регионах, где русские войска систематически обстреливают энергетическую инфраструктуру.

В частности, 10 ноября в Славянске Донецкой области бригада энергетиков попала под удар российского беспилотника во время выполнения работ.

Один из работников получил ранения. Его доставили в больницу, где оказывают необходимую медицинскую помощь.

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В Минэнерго подчеркивают, что восстановительные работы продолжаются везде, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Также украинцам напомнили об информационном портале «еОпора», где можно найти практические советы по подготовке к зиме и информацию о доступной государственной помощи.

Россия атаковала шесть крупных электроподстанций

В ночь на 11 ноября российские войска атаковали шесть крупных электроподстанций в Винницкой, Кировоградской, Житомирской и Черкасской областях. Об этом сообщил Сергей Корецкий.

Кроме того, в Кировоградской и Ровенской области в результате обстрелов повреждены линии электропередачи разного класса напряжения.

В Кривом Роге россияне ударили по предприятию теплоснабжения, из-за чего возникли проблемы с подачей тепла в жилые дома. Энергетики и коммунальные службы работают над восстановлением отопления.

Под ударами оказалась и другая гражданская инфраструктура. В Днепропетровской и Житомирской российские войска атаковали железную дорогу, в Херсонской области авиабомба повредила здание школы, а в Харькове пострадали пять многоквартирных домов.

В результате российских атак известно по меньшей мере о 14 пострадавших. Всем оказывают необходимую медицинскую помощь.

Россия пытается оставить большой город без тепла

Напомним, вечером 10 ноября российские войска атаковали критическую инфраструктуру Кривого Рога ударными беспилотниками. По словам главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука, удары были направлены на объекты, от которых зависит жизнеобеспечение города.

«Россияне пытаются заморозить Кривой Рог. Бьют по критической инфраструктуре», - заявил Лукашук.

В результате российских ударов по предприятию теплоснабжения в Кривом Роге возникли проблемы с подачей тепла в жилые дома. Энергетики и коммунальные службы работают над восстановлением теплоснабжения.

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