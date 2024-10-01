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Украину накрыла пылевая буря из Каспия: в Минздраве рассказали, как себя защитить

Украину накрыла пылевая буря из Каспия: в Минздраве рассказали, как себя защитить

Украину накрыла пылевая буря из Каспия: в Минздраве рассказали, как себя защитить

Пылевая буря. Иллюстративный / Фото: pixabay.com

Ситуация удержится предварительно до пятницы.

1-2 октября в Киеве ожидается ухудшение качества воздуха из-за пылевой бури из района Каспия.

О том, как защитите себя – рассказали в Министерстве здравоохранения.

"1 и 2 октября, по сообщению Украинского гидрометеорологического центра, в столице ожидается ухудшение качества воздуха из-за попадания пыли из района Каспия. Ситуация удержится предварительно до пятницы, когда направление ветра в Украине изменится на юго-западное", — говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 30 сентября, Украину накрыла пыльная буря. Жители многих городов на востоке и центральной части жаловались на смог. На фоне этого качество воздуха в некоторых регионах серьезно ухудшилось.

Советы, как защитить себя во время пылевой бури / © Министерство здравоохранения Украины
Советы, как защитить себя во время пылевой бури / Фото: Министерство здравоохранения Украины

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