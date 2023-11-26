Украину накрыли мощные снегопады: где самая тяжелая ситуация и чего ожидать вечером

Украинцев призывают осторожничать за рулем и не выходить на улицы без крайней необходимости.

В отдельных регионах Украины бурлит ненастье. По состоянию на 14.45 26 ноября ухудшение погодных условий — в южной части и в центре. Самая сложная ситуация – в Одесской области.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Алексей Кулеба.

Также читайте Украинцев предупреждают о высоком уровне опасности: власти запускают круглосуточный Штаб

Он предупредил, что к вечеру в большей части областей ожидается снег, ледяные дожди и сильный ветер.

Ситуация в Одесской области

По данным ОП, в Одесской области ураган повалил 24 дерева, многие общины остались без электро- и водоснабжения. Без света осталось 116 населенных пунктов. Больше всего пострадали Измаильский и Одесский районы. Также есть проблемы с мобильной связью.

Также перекрыто движение на некоторых автомобильных дорогах общего значения. Водителям тяжеловесных автомобилей следует учесть ограничение движения на трассах М-15 Одесса – Рени и М-28 Одесса – Южное. На трассе М05 есть участки, заблокированные грузовиками на подъем, проезд возможен только легковым транспортом.

"Областные и местные власти держат ситуацию на контроле, работают все соответствующие службы, идет оперативная ликвидация последствий непогоды. Там, где отсутствует электричество, объекты критической инфраструктуры работают на генераторах", — отметил Кулеба.

Последствия непогоды в Украине

Кулеба проинформировал, что по стране обесточены 160 населенных пунктов в четырех областях, везде работают энергетики и коммунальщики. В частности, в Николаевской области без электричества находятся 20 населённых пунктов, в Днепропетровской – 18, в Донецкой – шесть.

"Учитывая прогнозы специалистов об усилении ветра, сильных снегопадах, вьюгах и гололедице во многих регионах страны, во всех областях работают штабы по ликвидации последствий непогоды. Все службы переведены в усиленный режим работы", — подчеркнул он.

В Киевской, Черниговской, Черкасской, Одесской областях ожидаются сильные снегопады, в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской мокрый снег и дождь.

"Прошу всех украинцев быть осторожными за рулем, не выходить на улицы без крайней нужды! И, конечно, должным образом реагировать на сигналы воздушной опасности", — призвали в Зеленского.

Напомним, ранее мы сообщали, что украинцев предупреждают о высоком уровне опасности из-за сложных погодных условий.

Читайте также: