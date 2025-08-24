Украину накрыло похолодание: прогноз погоды на сегодня, 24 августа

Погода в Украине на День независимости будет хмурой и влажной / © ТСН

В воскресенье, 24 августа, в Украине синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы.

Об этом сообщает "Украинский гидрометеорологический центр".

По данным синоптиков, по всей территории страны будет облачно. Ночью в западных и восточных областях ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Днем будет дождь по всей Украине, кроме востока.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 8-13 °, на юге и юго-востоке страны до 17 °. Днем столбики термометров поднимутся до 21-26°, в западных и северных областях 15-20°.

Погода в Киеве 24 августа

В столице и Киевской области воскресенье будет облачным. Ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью 8-13°, днем 15-20°. В Киеве ночью будет несколько теплее - 11-13 °, днем 18-20 °.

Напомним, синоптик предупредил, что осень придет в Украину раньше календарной. Уже с 25 августа мощный антициклон приведет к высокому атмосферному давлению и стабильной погоде, но уже будет ощущаться осенняя прохлада.