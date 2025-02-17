Украину накрыло похолодание: синоптик сообщила, где будет снег и 20 градусов мороза

Сильного снега не будет.
В течение этой недели погода в Украине будет морозной и разной в плане осадков. Зима "надлежит и компенсирует предыдущие теплые месяцы".
Об этом сообщила синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в комментарии " РБК-Украина ".
"У нас будет морозная эта неделя в дальнейшем. И со снегом. Погода будет довольно разнообразной в плане осадков", — рассказала она.
По словам Птухи, холодными несколько следующих ночей будут для восточных, северо-восточных регионов Украины и Карпат. В ночные часы ожидается до 15-20 градусов мороза. На остальной территории ночью температура воздуха будет составлять -11-16 градусов. Дневные температурные сохраняются "стабильно в пределах 1-8 градусов мороза".
"Не такими сильными могут быть морозы 19 и 20 февраля, но буквально на несколько градусов меньше. Там будет несколько больше облачности", — поделилась синоптик.
В этот период ночные температуры по территории Украины будут колебаться от 7 до 14 градусов ниже нуля, а днем – стабильно 0-7 градусов мороза. Лишь юго-западная часть – там от 2 мороза до 3 тепла.
По словам Птухи, атмосферный фронт обусловит небольшой снег: 19 февраля – в северных, западных и центральных областях, а 20 февраля – в большинстве областей Украины.
По словам синоптикини, снежный покров, сформировавшийся в Украине по состоянию на данный момент, является, по сути, "основным".
"То есть он сейчас — практически по всей территории Украины у нас. Кроме юга и крайнего юга (там его очень мало, конечно — меньше 0,5 см). Достаточно равномерно, от 1 до 8-10 см по территории Украины имеем... На дорогах, конечно, сохраняется у нас гололедица. Поэтому водителям надо быть максимально внимательными и осторожными", — говорит она.
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