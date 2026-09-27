На большей части территории страны осадков не ожидается / © Associated Press

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В воскресенье, 27 сентября, в Украине будет преобладать теплая и сухая погода. Небольшие дожди возможны только в отдельных районах Днепропетровской области, Крыма и восточных регионов.

Об этом сообщил «Укргидрометцентр».

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Погода в воскресенье, 27 сентября

На западе будет сухо и преимущественно солнечно. Ночью и утром местами возможен туман. Температура ночью будет +6…+11°, днем воздух прогреется до +18…+23°.

В северных областях прогнозируется переменная облачность без осадков. Ночью температура будет +8…+13°, днем — +16…+21°. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В центральных регионах переменная облачность, преимущественно без осадков. Только на Днепропетровщине местами возможен небольшой дождь. Ночью ожидается +11…+16°, днем — +16…+21°. Ветер северо-восточный, 3–8 м/с ночью и 7–12 м/с днем.

На юге будет преимущественно сухая погода, а небольшой дождь возможен местами в Крыму. Ночью температура будет +11…+16°, днем — +19…+24°. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

На востоке прогнозируется облачность с прояснениями и местами небольшой дождь. Температура ночью будет в пределах +10…+15°, днем — +15…+21°. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Погода в Киеве и области

В Киевской области и столице сохранится переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью температура воздуха будет 6-11 градусов, днем поднимется до 16-21 градуса.

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В Киеве ночью ожидается около 10 градусов, а днем температура достигнет 18-20 градусов тепла.

Напомним, синоптики спрогнозировали, какой будет зима 2026-2027 года в Украине.

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