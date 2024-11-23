Украину накрыло сильное ненастье: где будет мокрый снег, гололедица и шквалы

В субботу, 23 ноября, в Украине объявили повышенный уровень опасности. Во всех областях усложнятся погодные условия.

Об этом свидетельствуют сообщили в Украинском гидрометцентре.

Синоптики предупреждают о дожде, мокром снеге, гололедице на дорогах и сильном ветре.

В Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Харьковской, Донецкой и Запорожской областях — значительный дождь. На юге, востоке, в большинстве центральных и Сумской областях порывы ветра будут достигать 17-22 м/с.

На севере, Винницкой и Черкасской — значительный мокрый снег. Кроме того, в этих регионах и на западе на дорогах будет гололедица. Объявлен I уровень опасности.

Штормовое предупреждение. / Фото: Укргидрометцентр

"Погодные условия приведут к усложнению работы энергетических и коммунальных предприятий, нарушению движения транспорта", — отмечают синоптики.

Напомним, метеорологиня Вера Балабух сообщала, что в Украине происходит изменение климата, из-за чего уже стало заметно теплее. Однако пока нельзя говорить, что зим на Украине не будет.

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