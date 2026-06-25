Украину накрывает адская жара, но это еще не пик: синоптик назвала дату, когда ударит под +40

Жара накроет Украину в выходные / © Pexels

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В Украине ожидается существенное потепление, которое уже с выходных перерастет в сильную жару. Температурные показатели начнут ползти вверх уже с пятницы, 26 июня. В Украине будет преобладать сухая погода.

Об этом сообщает синоптики Наталья Диденко.

С пятницы на Украину надвигается сильная жара

По данным синоптика, в пятницу в Украине будет преобладать очень сухая погода, лишь местами возможны локальные осадки.

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«Кратковременные дожди с грозами пройдут завтра в восточных областях, а также местами в Хмельницкой, Винницкой и Житомирской», — пишет Диденко.

Жарче всего будет на Западе страны — температуры будут достигать от +28 °C до +34 °C. На Юге Украины будет около 30 °C. В большинстве других областей будет преобладать комфортная температура — +24…+29 °C.

В столице в пятницу осадков не ожидается. Столбики термометров в Киеве покажут +26…+27 °C.

Существенное обострение жары начнется с выходных из-за поступления горячего воздуха из западной части Европы. Первым удар жары примет западный регион, а в воскресенье высокие температуры охватят почти всю страну.

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Показатели термометров поднимутся до +32…+37 °C, а иногда прогнозируют и более высокие значения.

Украинцам стоит подготовиться к жаре — сделать запасы воды дома, разгрузить морозильники и холодильники, чтобы экономить электроэнергию. А еще купить лекарства от головных болей и давления, затенить комнаты и спрятать теплые вещи из комнат на балконы.

Жара в Украине: последние новости

Напомним, в четверг, 25 июня, в Украине ожидается преимущественно облачная с прояснениями погода. В большинстве областей будет сухо и комфортно: ночью +12…+20 °C, днем +24…+29 °C, а на юге и западе — до +32 °C.

Лишь в северных, восточных регионах и Крыму днем местами пройдут кратковременные дожди, кое-где с грозами. Благодаря циклонам с северо-востока свежесть удержится до 27 июня.

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Однако уже в эти выходные ситуация кардинально изменится. Как сообщают в Укргидрометцентре и Черкасском гидрометцентре, в Украину дойдет масштабная европейская волна жары. Раскаленный африканский воздух в конце недели накроет и нашу страну.

Уже в субботу, 27 июня, аномальная жара более +35 °C ударит по западным областям, а с воскресенья, 28 июня, начнет распространяться на север, центр и остальные области. Поскольку африканская воздушная масса пройдет долгий путь по Европе, она частично трансформируется, поэтому экстремальных французских градусов не будет — жара в Украине ограничится терпимыми +34…+36 °C.

Аномальная жара в Европе

Напомним, страны Западной Европы охватила экстремальная волна жары, вызванная редким погодным явлением «блок Омега», задерживающим раскаленный воздух. По данным Reuters, температуры иногда превышают норму на 18 °C.

Больше всего пострадала Франция, где зафиксировали самый жаркий за 80 лет день — в городе Писсос было +44,3 °C. Аномальная погода уже привела к человеческим жертвам: по меньшей мере 48 человек утонули во Франции, спасаясь от жары, двое детей умерли в авто, а в Испании двое пожилых людей умерли от тепловых ударов.

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На фермах погибли сотни тысяч птиц, а АЭС вынуждены были сократить производство энергии. Из-за невыносимых условий в регионе массово закрываются школы, возникают перебои с электричеством, отменяются спортивные события и ограничивается работа транспорта.

В Италии объявлен высокий уровень опасности в 16 городах, а в Великобритании ожидают самый жаркий июнь в истории. Страны приспосабливаются к аномалии: в Швейцарии кинотеатры стали бесплатными пунктами спасения, в Париже перенесли показы Недели моды и закрыли Эйфелеву башню, а в Лондоне сократили церемонию смены караула.

Несмотря на риски, туристы продолжают посещать достопримечательности, спасаясь водой и зонтиками.

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