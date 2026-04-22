Украину накрывает арктический воздух: когда ждать потепления

Весна берет долгую паузу: когда в Украине наконец-то потеплеет

Украинцам в ближайшие дни не стоит рассчитывать на потепление: прохладная погода удержится как минимум до конца апреля, сопровождаясь ночными заморозками.

Об этом рассказала начальница отдела коммуникации по медиа Укргидрометцентру Наталья Птуха в эфире День.LIVE.

По ее словам, пока в синоптических перспективах какого-то ощутимого потепления, к сожалению, нет.

«Содержится такая прохладная погода. Она обусловлена холодной воздушной массой арктического происхождения, которая поступила и дальше удерживает, и будет еще практически целую неделю, а возможно, даже и до конца месяца удерживать свои позиции. Конечно, с определенными колебаниями температуры, но все равно не сильными», — отметила Птуха.

Она предупредила, что в ночь на 24-25 апреля возможны заморозки.

На днях в южных областях температура будет +1…+6°C, при этом на поверхности почвы возможны заморозки.

В северных, центральных и восточных регионах похолодание будет более ощутимым. Температура местами может опускаться ниже 0 ° C — заморозки ожидаются не только на почве, но и в воздухе.

«Поэтому это стоит учитывать, потому что в эти дни будет прояснение, меньше облачности и, соответственно, более интенсивное охлаждение в ночные часы. Поэтому температура может опускаться ниже нуля», — говорит Птуха.

По словам синоптикини, такие погодные условия представляют угрозу для сельского хозяйства, в частности для раннецветущих плодовых деревьев, которые уже начали распускаться.

Ранее ГСЧС и синоптики призвали аграриев и садоводов готовиться к защите насаждений от ночных морозов.

Напомним, что Украине прогнозируют значительную потерю урожая абрикосов и персиков из-за весенних холодов.