Украину накрывает атмосферный вихрь: где ударят еще одна волна заморозков и сильные грозы (карта)

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 14 мая / © Unsplash

В четверг, 14 мая, погода в Украине будет переменчивой: пока западные регионы будут греться под влиянием антициклона, восток и центр страны окажутся во власти дождевых фронтов. По прогнозам синоптиков, температурные контрасты будут довольно ощутимыми — от приятного весеннего тепла на востоке до ночных заморозков в западных областях.

Погода в Украине 14 мая:

14 мая Левобережье Украины окажется под влиянием атмосферных фронтов: там ожидаются периодические дожди, возможно с грозами, прогнозирует синоптик Наталья Диденко.



В то же время значительная часть Правобережья окажется в зоне влияния антициклона — там будет преобладать сухая погода.

Самый холодный поток воздуха 14 мая пройдет полосой от Черниговщины через Черкасскую область и Кропивницкий до Николаевщины — здесь столбики термометров не поднимутся выше +12…+14 градусов тепла.

В то же время на востоке страны будет теплая погода с температурой +20…+23 градусов выше нуля, а на остальной территории ожидается вполне комфортное весеннее тепло в пределах +14…+17 градусов.

В Киеве в течение дня воздух прогреется максимум до +16 градусов. Существенных осадков в столице днем не предвидится, однако ближе к вечеру может пойти дождь.

В свою очередь синоптик Виталий Постригань прогнозирует 14-15 мая температуру ночью от +8 до +10 градусов тепла, днем — от +17 до +19 градусов выше нуля.

По словам метеоролога, погода в Украине будет переменчивой как минимум до 20 мая.

Метеорологическая карта

В Украинском гидрометцентре сообщают, что в Украине 14 мая будет облачно с прояснениями. Наиболее дождливая погода ожидается в центре, а также на Сумщине и Харьковщине — здесь днем пройдут сильные дожди, местами даже с грозами. Зато жителям западных областей, Житомирщины и Винницкой области зонтики не понадобятся, ведь там синоптики осадков не прогнозируют.

Ветер будет дуть преимущественно северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Температура ночью в западных областях будет колебаться от +2 до +7 градусов тепла, в большинстве северных и Винницкой областях ожидается от +4 до +9 градусов выше нуля. На остальной территории ожидается от +8 до +13 градусов тепла.

Днем воздух прогреется до +14…+19 градусов выше нуля, на востоке страны столбики термометров будут показывать до +23 градусов выше нуля.

Погода в Украине 14 мая / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

На территории Киевской области и города Киева 14 мая будет облачно с прояснениями. Ночью синоптики осадков не предвидят, однако днем местами пройдет кратковременный дождь.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Температура по области ночью будет колебаться от +4 до +9 градусов тепла, днем ожидается до +19 градусов выше нуля.

В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от +7 до +9 градусов тепла, днем ожидается от +16 до +18 градусов тепла.

Погода во Львове

На Львовщине 14 мая погоду будет определять поле пониженного атмосферного давления — будет облачно с прояснениями, сообщают в областном гидрометцентре.

Существенных осадков синоптики не предвидят, однако ночью и утром будет сохраняться слабый туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный со скоростью 7 — 12 м/с.

Температура ночью будет колебаться от +1 до +6 градусов тепла, днем — от +17 до +22 градусов тепла. В то же время синоптики предупреждают о ночных заморозках на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки до -2 градусов ниже нуля.

Во Львове температура ночью будет колебаться в пределах от +2 до +4 градусов тепла, на поверхности почвы вероятны заморозки до -2 градусов. Днем воздух прогреется до +19…+21 градусов тепла.

Погода в Одессе

На 14 мая в Одессе и области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью ожидается дождь, однако уже днем существенных осадков не предвидится.

Метеорологи предупреждают, что на побережье и в регионе в целом поднимется порывистый северо-западный ветер со скоростью 9-14 м/с.

Предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях в Одесской области 14 мая / © Укргидрометцентр

Ночная температура по области будет колебаться в пределах +8…+13 градусов тепла (в Одессе — до +13), а днем воздух прогреется до +15…+20 тепла. Морская вода остается прохладной, около +12…+13 градусов тепла.

Погода в Харькове

На Харьковщине 14 мая будет облачная погода, сообщают в областном гидрометцентре.

В то же время синоптики предупреждают: днем пройдут кратковременные дожди, однако с грозами и градом. В регионе объявлен первый уровень опасности, желтый.

Синоптики предупреждают о грозах на Харьковщине 14 мая / © Укргидрометцентр

Ветер будет дуть южный со скоростью 7 — 12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +11 до +16 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +18…+23 градусов тепла.

В Харькове температура воздуха ночью составит от +12 до +14 градусов тепла, днем ожидается от +19 до +21 градуса тепла.

Погода в Днепре

На Днепропетровщине 14 мая ожидается переменная облачность. В течение суток пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Ночью местами ожидаются грозы.

Ветер будет южный с переходом днем на северо-западный и будет дуть со скоростью 7-12 м/с.

Температура по области будет составлять:

ночью от +9 до +14 градусов тепла;

днем от +14 до +19 градусов выше нуля.

В Днепре температура воздуха будет колебаться:

ночью от +11 до +13 градусов тепла;

днем от +14 до +16 градусов тепла.

