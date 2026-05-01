Украину накрывает двойной удар стихии перед резкой сменой погоды: где "разгуляется" непогода

Начало мая в Украине отметится постепенным переходом от ночных заморозков к весеннему потеплению, хотя в отдельных регионах еще будут идти дожди и сохранится угроза паводков.

По прогнозу Наталки Диденко, 1 мая станет переходным этапом от холодов к теплу. Пока антициклон Winfried обеспечивает солнечную погоду в Европе, в Украине днем ожидается от +8 до +11 градусов тепла, а на юге и северо-западе — до +13.

Ночь еще останется морозной — столбики термометров будут показывать от +1 до +4 градусов тепла, однако заморозки постепенно будут отступать.

Синоптик отмечает, что небольшие дожди пройдут в северных, центральных и восточных областях, тогда как на западе и юге будет сухо. Уже на выходных, 2-3 мая, потеплеет до +12…+16 градусов, а в западных регионах воздух прогреется до +18…+22.

В то же время метеоролог Игорь Кибальчич прогнозирует 1 мая дожди ночью на западе Украины, а днем в северных, восточных и центральных регионах. Ночью ожидается от +2 до +7 градусов тепла, возможны заморозки на поверхности почвы до -3 градусов ниже нуля, а днем воздух прогреется до +16 градусов тепла.

В субботу, 2 мая, почти везде установится сухая погода, лишь на востоке и в Приазовье вероятны незначительные осадки. Ночная температура составит от +2 до +7 градусов тепла, а днем столбики термометров покажут от +12 до +17 градусов выше нуля. На северо-востоке будет прохладнее — около +10 тепла.

В воскресенье, 3 мая, антициклон обеспечит малооблачное небо без осадков по всей стране, за исключением Крыма и Приазовья. Ночью все еще возможны заморозки на поверхности почвы до -3 градусов мороза при общей температуре +2…+7 градусов тепла. Днем существенно потеплеет до +15…+20 градусов выше нуля, а на крайнем западе столбики термометров будут показывать до +22 градусов тепла.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, 1 мая погоду в стране будет формировать гребень антициклона с центром над Германией. Осадков почти не будет, лишь в Крыму и в некоторых районах Левобережья днем возможны слабые дожди.

Несмотря на солнечную погоду, над Украиной все еще находится холодный воздух. Из-за отсутствия облаков ночью земля будет быстро терять тепло, поэтому синоптики предупреждают о заморозках: в большинстве областей температура в воздухе упадет до 0…-3 градусов, а на юге вероятны заморозки на поверхности почвы. Днем также будет довольно прохладно — столбики термометров покажут скромные +8…+13 градусов.

Погода в Украине 1 мая / © Укргидрометцентр

Кроме того, синоптики предупреждают о заморозках ночью 2 мая. Ожидается до -3 градусов ниже нуля на поверхности почвы и в воздухе. Во многих регионах страны объявлен второй уровень опасности, оранжевый, в нескольких — первый, желтый.

Предупреждение о заморозках в Украине 1-2 мая / © Укргидрометцентр

Также в Украинском гидрометцентре предупреждают: с 30 апреля по 4 мая на Десне, на участке ниже Розлёта, будет продолжаться формирование максимумов весеннего половодья с незначительным ежесуточным подъемом воды на 1-2 см.

В то же время вблизи Новгород-Северского затопление поймы постепенно будет уменьшаться. Несмотря на это, в Новгород-Северском и Корюковском районах Черниговщины все еще будут наблюдаться проблемы с транспортным сообщением из-за разлива реки. В регионе объявлен первый уровень опасности, желтый.

© Укргидрометцентр

Напомним, ранее синоптики рассказали, какие погодные «сюрпризы» готовит май для украинцев.

Читайте также:

