Украину накрывает двойной удар стихии: синоптики предупредили, в каких областях будет опасно

В ближайшие дни в Украине ожидается повышенная пожарная опасность сразу в нескольких областях.

Об этом сообщают в Украинском гидрометцентре.

В Украине 10 мая облачно с прояснениями.

В центральных, Киевской и Сумской областях местами пройдут умеренные, а иногда и значительные дожди, возможны грозы.

По крайней мере, а также ночью на востоке и юго-востоке осадков не прогнозируют.

Ветер преимущественно северо-западный, на юге и востоке южный, скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит 10–15°, по крайней мере — 5–10° тепла.

Днем ожидается 13-18 °, а на востоке и юго-востоке — до 21-26 °.

Кроме того, синоптики предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в ряде регионов.

В частности, 10-11 мая он ожидается почти по всей Украине, кроме Крыма, Волынской и Закарпатской областей.

11 мая опасность также сохранится в Одесской, Николаевской, Запорожской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

