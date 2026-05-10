Украину накрывает двойной удар стихии: синоптики предупредили, в каких областях будет опасно

Синоптики предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в ряде регионов.

Игорь Бережанский
Погода в Украине

Погода в Украине / © Pixabay

В ближайшие дни в Украине ожидается повышенная пожарная опасность сразу в нескольких областях.

Об этом сообщают в Украинском гидрометцентре.

В Украине 10 мая облачно с прояснениями.

В центральных, Киевской и Сумской областях местами пройдут умеренные, а иногда и значительные дожди, возможны грозы.

По крайней мере, а также ночью на востоке и юго-востоке осадков не прогнозируют.

Ветер преимущественно северо-западный, на юге и востоке южный, скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит 10–15°, по крайней мере — 5–10° тепла.

Днем ожидается 13-18 °, а на востоке и юго-востоке — до 21-26 °.

Погода в Украине / © Укргидрометцентр

Кроме того, синоптики предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в ряде регионов.

В частности, 10-11 мая он ожидается почти по всей Украине, кроме Крыма, Волынской и Закарпатской областей.

11 мая опасность также сохранится в Одесской, Николаевской, Запорожской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

Пожарная опасность / © Укргидрометцентр

Ранее сообщалось, что Украину накроет опасный удар непогоды, синоптики предупредили, где и когда «разгуляется» стихия.

Мы ранее информировали, что слухи о том, что лето этого года в Украине пройдет под знаком непрерывной экстремальной жары до +40 градусов, является преувеличением.

