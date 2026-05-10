Украину накрывает двойной удар стихии: синоптики предупредили, в каких областях будет опасно
Синоптики предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в ряде регионов.
В ближайшие дни в Украине ожидается повышенная пожарная опасность сразу в нескольких областях.
Об этом сообщают в Украинском гидрометцентре.
В Украине 10 мая облачно с прояснениями.
В центральных, Киевской и Сумской областях местами пройдут умеренные, а иногда и значительные дожди, возможны грозы.
По крайней мере, а также ночью на востоке и юго-востоке осадков не прогнозируют.
Ветер преимущественно северо-западный, на юге и востоке южный, скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит 10–15°, по крайней мере — 5–10° тепла.
Днем ожидается 13-18 °, а на востоке и юго-востоке — до 21-26 °.
Кроме того, синоптики предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в ряде регионов.
В частности, 10-11 мая он ожидается почти по всей Украине, кроме Крыма, Волынской и Закарпатской областей.
11 мая опасность также сохранится в Одесской, Николаевской, Запорожской, Кировоградской и Днепропетровской областях.
