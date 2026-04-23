Синоптики предупреждают о небезопасных метеорологических явлениях в Украине 23 апреля / © Getty Images

В ближайшие дни Украина окажется под влиянием активных атмосферных фронтов, которые принесут с собой штормовой ветер, дожди и существенное похолодание. Синоптики предупреждают о резкой смене погоды и ночных заморозках, которые продлятся в большинстве регионов до конца апреля.

Погода в Украине

Синоптик Наталья Диденко отмечает, что 23 апреля в Украину придут атмосферные фронты, из-за чего погода ухудшится.

«Придвинут днем дожди, от небольших до умеренных, разве что в западных областях вероятность осадков незначительная. Характерная особенность завтрашнего дня — сильный северо-западный ветер, до штормовых порывов, до 15-20 метров в секунду», — предупреждает Диденко.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться от +8 до +11 градусов тепла, на западе и юге Украины следует ожидать от +10 до +14 градусов выше нуля.

В то же время синоптик отметила, что холодная погода в Украине еще продлится до мая, поэтому теплые вещи далеко прятать не следует.

В свою очередь синоптик Игорь Кибальчич сообщает, что в третьей декаде апреля украинцам следует быть готовыми к осадкам. По его словам, наиболее неустойчивая погода ожидается 23 — 24 апреля, которая будет обусловлена действием активного северного циклона и его атмосферных фронтов.

По словам Игоря Кибальчича, в ближайшее время погода будет переменчивой: ожидаются небольшие, а местами и умеренные дожди. Ситуацию будет осложнять порывистый северо-западный ветер, порывы которого могут достигать 15-20 м/с.

В дальнейшем погода несколько стабилизируется, однако тепла ждать не стоит — гребень скандинавского антициклона принесет с собой заметную прохладу. Новая волна осадков накроет страну уже в последние дни апреля, причем основной удар дождей на этот раз придется на регионы Левобережья.

По данным Украинского гидрометцентра, в Украине 23 апреля погоду будут предопределять атмосферные фронты циклона, который будет быстро перемещаться с севера Европы в южном направлении.

«Таким образом завтра будет дождливо с умеренной интенсивностью почти по всей стране, только на западе ожидаем небольшой дождь. Северо-западный ветер будет двигаться со скоростью 7-12 м/с ночью в западных и северных областях, днем уже по всей Украине будет усиливаться до 15-20 м/с», — сообщают метеорологи.

Синоптики прогнозируют дожди в Украине 23 апреля / © ТСН.ua

Как отмечают синоптики, днем воздух прогреется лишь до +11 градусов тепла. На северо-востоке ситуация будет несколько сложнее: из-за поступления холодных воздушных масс с севера термометры покажут не более +4…+9 градусов тепла.

Наиболее комфортные погодные условия ожидаются на юге и крайнем западе Украины, где отметки термометров поднимутся до +12…+17 градусов выше нуля.

Погода в Украине 23 апреля / © Укргидрометцентр

Синоптики предупреждают о заморозках и шквальном ветре

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине. В частности, 23 апреля ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Во многих областях объявлен желтый уровень опасности.

Синоптики предупреждают о шквальном ветре 23 апреля / © Укргидрометцентр

Ночью 24 апреля в Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях ожидается сильное похолодание в воздухе — до -3 градусов мороза. В некоторых регионах объявлен второй уровень опасности, оранжевый уровень. На остальной территории ожидаются заморозки на поверхности почвы до -5.

Синоптики предупреждают о заморозках в Украине 24 апреля / © Укргидрометцентр

Ночью 25 апреля в северных и восточных регионах (Черниговская, Сумская, Полтавская, Харьковская области) сохранятся заморозки в воздухе до -3 градусов. В большинстве других областей, за исключением запада, ожидаются заморозки на поверхности почвы до -5.

Синоптики предупреждают о заморозках 25 апреля / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

Синоптики предупреждают о резком изменении погоды в Киеве и области 23 апреля. День будет облачным с прояснениями: если ночь пройдет без осадков, то уже днем вероятно пройдут дожди.

Ситуацию осложнит западный ветер с порывами до 15-20 м/с, что соответствует желтому уровню опасности. Такие порывы могут вызвать сбои в работе коммунальных служб, энергетиков, строителей и затруднить движение транспорта.

Предупреждение о ветре на Киевщине 23 апреля / © Укргидрометцентр

Днем на Киевщине термометры покажут от +6 до +11 градусов тепла, а непосредственно в столице воздух прогреется лишь до +9 градусов выше нуля. Ночью по области ожидается от +1 до +6 градусов выше нуля, в Киеве — около +6 градусов тепла.

На Киевщине ночью 24 апреля синоптики прогнозируют сильные заморозки в воздухе до -3 градусов мороза (оранжевый уровень опасности). В Киеве приморозит преимущественно на поверхности почвы — до -2 градусов мороза (желтый уровень опасности). Метеорологи отмечают, что такие погодные условия представляют серьезную угрозу для раннецветущих плодовых деревьев.

Предупреждение о заморозках на Киевщине 24 апреля / © Укргидрометцентр

Погода во Львове

На Львовщине 23 апреля погоду будет определять тыловая часть циклона над Восточно-Европейской равниной, сообщают в областном гидрометцентре.

В течение дня существенных осадков не ожидается, лишь во второй половине дня в отдельных районах области возможен небольшой дождь. При этом видимость на дорогах будет оставаться хорошей, а атмосферное давление после ночного падения начнет расти.

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях, из-за чего в области объявлен первый уровень опасности, желтый. В частности, утром и днем ожидаются порывы северо-западного ветра со скоростью 15-20 м/с.

Ночь также будет холодной: по области термометры будут показывать от +1 до +6 градусов тепла, однако на поверхности почвы и местами в воздухе возможны заморозки до -2.

Предупреждение о заморозках на Львовщине 23 апреля / © Укргидрометцентр

Во Львове ночная температура будет колебаться в пределах от +3 до +5 градусов тепла, но на поверхности почвы синоптики также прогнозируют заморозки до -2 градусов ниже нуля.

Днем ситуация несколько улучшится: воздух в пределах области прогреется до +16 градусов тепла, а непосредственно во Львове ожидается от +13 до +15 градусов тепла.

Погода в Одессе

В Одесской области 23 апреля синоптики прогнозируют облачную погоду. Ночью существенных осадков не предвидится, однако днем местами пройдут небольшие дожди.

Температура воздуха ночью по области будет колебаться в пределах от +1 до +6 градусов тепла, местами в воздухе и на поверхности почвы будут заморозки до -2 градусов ниже нуля. Днем воздух прогреется до +13… +18 градусов тепла.

В Одессе ночью столбики термометров покажут от +4 до +6 градусов тепла, днем от +14 до +16 градусов выше нуля.

В то же время синоптики предупреждаюто сильном ветре в Одесской области — днем 23 апреля ожидаются порывы северо-западного ветра до 15-17 м/с.

Погода в Харькове

По прогнозу синоптиков, 23 апреля на Харьковщине ожидается облачная погода с прояснениями. Если ночная пора пройдет без осадков, то уже днем область накроют дожди, а в отдельных районах возможны грозы.

Ситуацию осложнит сильный северо-западный ветер, скорость которого утром и днем будет достигать 15-20 м/с. В области объявлен первый уровень опасности, желтый.

Синоптики предупреждают о сильном ветре на Харьковщине / © Укргидрометцентр

Во вторник, 23 апреля, ночью по области ожидается от +1 до +6 градусов тепла, при этом на поверхности почвы и местами в воздухе возможны заморозки до -3 градусов.

В Харькове ночная температура составит от +1 до +3 градусов тепла, а на поверхности почвы будут заморозки до -2. Днем воздух прогреется до +12 градусов тепла по области и до +11 градусов тепла в самом городе.

Наиболее существенное похолодание придется на 24 и 25 апреля. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности, поскольку в ночные часы по всей территории Харьковщины прогнозируются сильные заморозки в воздухе до -5 градусов ниже нуля.

Синоптики предупреждают о сильных заморозках на Харьковщине 24-25 апреля / © Укргидрометцентр

Погода в Черкассах

Начиная с 23 апреля, погодные условия в Черкасской области будут определять небольшие циклоны, движущиеся по «ныряющей» траектории со стороны Баренцева моря в направлении Волги, сообщают в областном гидрометцентре.

Такая синоптическая ситуация принесет облачную, ветреную погоду и периодические осадки. Хотя днем рассчитывать на существенное потепление не стоит, плотные облака по крайней мере устранят риск ночных заморозков.

Влияние атмосферного фронта ощутится уже ближайшей ночью: усилится ветер, а небо затянет облаками, которые днем сменятся дождями разной интенсивности. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от +1 до +6 градусов ночью и от +8 до +13 градусов тепла днем.

Погода в Днепре

На Днепропетровщине 23 апреля ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью синоптики осадков не прогнозируют, однако днем в регионе пройдут дожди.

Ситуацию осложнит сильный юго-западный ветер: его порывы до 15-20 м/с начнутся ночью лишь местами, но днем распространятся на всю территорию региона, включая областной центр. В связи с этим, в области объявлен первый уровень опасности, желтый.

Предупреждение о сильном ветре на Днепропетровщине 23 апреля / © Укргидрометцентр

В ночные и утренние часы по области ожидается от 0 до +5 градусов тепла, однако на поверхности почвы и местами в воздухе вероятны заморозки до -2 мороза. В Днепре ночью термометры покажут от +1 до +3 градусов тепла.

Предупреждение о заморозках на Динпропетровщине 23 апреля / © Укргидрометцентр

Днем по области температура воздуха будет колебаться в пределах от +8 до +13 градусов тепла, тогда как непосредственно в Днепре воздух прогреется до +13 градусов тепла.

