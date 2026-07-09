Украину накрывает еще более сильное похолодание и надвигается опасность: синоптики предупредили, какие города охватит

В Украине 9 июля будет прохладно

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В четверг, 9 июля, активный циклон принесет в Украину долгожданное похолодание и периодические дожди с грозами, а местами даже с градом и шквалами. Температура воздуха заметно снизится по всей стране, поэтому вместо жары украинцев ждет прохлада.

Подробный прогноз погоды читайте в материале ТСН.ua.

Погода в Украине

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в четверг, 9 июля, в Украине будет прохладно: температура воздуха ночью будет колебаться от +12 до +18 градусов тепла, на западе будет немного прохладнее — до +10 градусов.

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Днем в большинстве областей страны температура составит от +18 до +24 градусов тепла, на юге — до +26 градусов, в Луганской и Донецкой областях ожидается от +27 до +30 выше нуля, в западных областях столбики термометров будут показывать от +17 до +19 градусов тепла.

«Завтра дожди — повсеместно по Украине, периодические, конечно, разве что днем в центральной части — больше прояснений», — прогнозирует синоптик.

В столице 9 июля местами пройдут дожди, а температура воздуха будет колебаться в пределах от +20 до +22 градусов тепла.

Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань сообщает, что активный холодный атмосферный фронт циклона Bernadette уже продвигается по Украине и в настоящее время проходит через Ровно, Хмельницкий и Черновцы, где идут дожди, а температура упала до +14…+15 градусов.

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По прогнозу синоптика, завтра, 9 июля, дожди будут носить локальный характер, а температура заметно снизится — до +9…+14 градусов тепла ночью и +18…+23 градусов — днем.

Метеорологическая карта / Источник: Facebook Виталия Постриганя

По данным Украинского гидрометцентра, 9 июля в Украине будет облачно с прояснениями. Синоптики отмечают, что завтра над территорией страны прохладные влажные воздушные массы будут находиться в нестабильном состоянии, что и будет определять соответствующую погоду.

«В большинстве областей прогнозируются дожди различной интенсивности, местами с грозами. Ночью их будет меньше, однако больше днем за счет усиления конвекции, когда в отдельных районах будут наблюдаться шквалы со скоростью 15–20 м/с и град», — сообщают метеорологи.

Умеренные дожди с грозами ожидаются на Левобережье. На Сумщине, Харьковщине, Полтавщине, Днепропетровщине, Запорожье и Херсонщине пройдут значительные дожди. Днем в восточных и Днепропетровской областях в отдельных районах выпадет град и будут шквалы со скоростью 15–20 м/с.

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В этих регионах объявлен первый уровень опасности, желтый.

Украинцев предупреждают о грозах и шквалах / © Укргидрометцентр

Ветер будет преимущественно западный и будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +10 до +15 градусов тепла, днем ожидается от +17 до +22 градусов.

По прогнозам синоптиков, на юге и юго-востоке страны ночью столбики термометров будут показывать от +14 до +19 градусов тепла, а днем температура воздуха поднимется до +23…+28 выше нуля.

Погода в Украине 9 июля / © Укргидрометцентр

Также стоит напомнить, что во многих южных и некоторых западных регионах Украины 9 июля сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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В нескольких регионах Украины 9 июля сохранится чрезвычайная пожарная опасность / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

На Киевщине 9 июля синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночь пройдет без осадков, однако днем возможны кратковременные дожди. Ветер будет западный и будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться от +10 до +15 градусов тепла, днем ожидается от +17 до +22 градусов выше нуля.

В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от +12 до +14 градусов тепла, а днем воздух прогреется до +20…+22 градусов.

Погода во Львове

9 июля на Львовщине погоду будет определять тыл циклона с центром над странами Балтии. Синоптики сообщают, что в течение дня будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет небольшой, а днем — умеренный дождь.

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Ветер будет северо-западным и будет дуть со скоростью 9–14 м/с, днем местами возможны порывы до 15–20 м/с. Температура воздуха по области ночью составит от +7 до +12 градусов тепла, днем ожидается от +16 до +21 градуса.

Во Львове температура воздуха ночью составит от +8 до +10 градусов тепла, днем ожидается от +18 до +20 градусов.

Погода в Одессе

На Одесчине и в Одессе 9 июля будет облачно с прояснениями. По данным метеорологов, ночью местами пройдут кратковременные дожди с грозами, местами возможен град. Днем существенных осадков не ожидается.

Ветер будет северо-западный и будет дуть со скоростью 9–14 м/с, ночью местами во время грозы будут наблюдаться порывы до 15–17 м/с. Температура воздуха по области ночью составит от +13 до +18 градусов тепла, днем ожидается от +23 до +28 градусов выше нуля.

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В Одессе столбики термометров ночью будут показывать от +16 до +18 градусов тепла, днем воздух прогреется до +24…+26 градусов.

Температура морской воды составит от +18 до +19 градусов тепла.

Погода в Харькове

Синоптики прогнозируют на Харьковщине 9 июля облачную погоду. Ночью в западной половине области пройдут дожди, местами сильные, а в восточной половине — без значительных осадков.

В то же время жителей и гостей региона предупреждают об опасных метеорологических явлениях. В течение суток 9 июля в городе ожидаются грозы. По области грозы, днем местами град и шквалы до 15–20 м/с.

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В связи с опасными погодными условиями на Харьковщине объявили первый уровень опасности, желтый.

Синоптики предупреждают об опасных погодных условиях на Харьковщине 9 июля / © Укргидрометцентр

Температура в области ночью составит от +14 до +19 градусов тепла, днем температура воздуха поднимется до +18…+23 градусов.

В Харькове температура воздуха ночью составит от +16 до +18 градусов тепла, а днем столбики термометров будут показывать от +21 до +23 градусов.

Погода в Днепре

На Днепропетровщине и в Днепре 9 июля будет облачно. Синоптики прогнозируют дожди, местами с грозами, днем в отдельных районах ожидается град.

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Ветер будет западный и будет дуть со скоростью 7–12 м/с, днем возможены шквалы до 15–20 м/с.

Температура воздуха в области будет колебаться ночью от +13 до +18 градусов тепла, днем — от +22 до +27 градусов.

В Днепре столбики термометров будут показывать ночью от +16 до +18 градусов тепла, днем — от +22 до +24 выше нуля.

Ранее сообщалось, что из-за прохождения холодного фронта в горах Польши резко снизится температура, а на самых высоких вершинах Татр возможны снегопады и штормовой ветер.

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