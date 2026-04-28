Украину накрывает еще один всплеск стихии: синоптики предупреждают о снеге и рекордных для апреля "минусах"

Синоптики предупреждают о ночных заморозках до -5 градусов ниже нуля / © ТСН

Реклама

По прогнозу синоптиков, апрель 2026 года завершится аномальным похолоданием. В частности, этот месяц может войти в пятерку самых холодных за последние тридцать лет.

Несмотря на постепенное уменьшение штормового ветра, большинство регионов Украины остаются в плену ночных заморозков и дневной прохлады, что местами будет сопровождаться осадками с мокрым снегом.

Подробнее о прогнозе погоды в Украине — читайте в материале ТСН.ua.

Реклама

Погода в Украине

Синоптик Наталья Диденко сообщает, что 29 апреля в Украине ветер наконец утихнет и изменит свой штормовой характер на умеренное северо-западное направление. Однако в стране все еще будет господствовать холодная воздушная масса.

Ночью ожидаются заморозки, а в течение дня столбики термометров покажут от +7 до +10 градусов тепла. Несколько теплее будет только в южных и юго-восточных регионах, где воздух прогреется до +9…+13 градусов.

«Выделить какую-то часть Украины, где бы завтра, в среду, было все сутки сухо, сложновато — практически повсюду есть вероятность осадков. Причем на севере и западе дождь возможен с мокрым снегом», — прогнозирует Диденко.

По словам метеоролога, потепления стоит ожидать ближе к выходным — в субботу и воскресенье температура поднимется до +12…+16 градусов выше нуля. Однако 3 мая, южные области из-за дождей снова почувствуют временное похолодание до +8…+11 градусов.

Реклама

Между тем начальник Черкасского гидрометеорологического центра Виталий Постригань отмечает, что апрель — это не летний месяц, а переходный к теплому сезону, поэтому и заливы холода, заморозки и температурные качели ему присущи.

«Нынешний месяц отличается особой прохладой. Его длительные холодные периоды, значительное количество дней с заморозками, и по совокупности этих факторов он должен войти в пятерку самых холодных апрелей за последние 30 лет», — отметил синоптик.

В свою очередь синоптик Иван Семилит прогнозирует, что холодная погода с заморозками на поверхности почвы и в воздухе начнет меняться в начале мая.

В частности, 1-2 мая будет сухо, а в темное время суток температурные показатели будут колебаться от +1 до +7 градусов тепла. Хотя на поверхности почвы в большинстве областей еще возможны заморозки до -3 градусов мороза, в воздухе минусовых температур уже не предвидится.

Реклама

Дневной воздух начнет прогреваться постепенно: сначала до +7…+13 градусов, а уже в субботу, 2 мая, столбики термометров местами достигнут отметки +16 градусов. Вместе с тем, на севере и северо-востоке страны все еще будет сохраняться прохладная погода. По прогнозу синоптика, на Закарпатье ожидаются наиболее благоприятные температурные условия.

Синоптики прогнозируют холодную погоду в Украине на ближайшие дни / © Getty Images

По данным Укргидрометцентра, в Украине 29 апреля будет облачная погода с кратковременными прояснениями. Ночь пройдет без осадков, однако днем пройдут небольшие дожди. Ветер будет дуть преимущественно северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

Ночью температура воздуха будет колебаться от 0 до -3 градусов мороза, температура днем составит от +6 до +11 градусов тепла, на Закарпатье столбики термометров поднимутся до +14 градусов тепла. В южной части страны ночью ожидается от +1 до +6 градусов тепла, днем — от +9 до +14 градусов тепла.

Погода в Украине 29 апреля / © Укргидрометцентр

В то же время синоптики предупреждают о сильных заморозках.

Реклама

«Ночью 28, 29 и 30 апреля в Украине, кроме побережья морей и Крыма, в воздухе заморозки 0-3°», — говорится в сообщении.

Метеорологи отмечают, что заморозки могут нанести вред цветущим плодовым деревьям, в связи с этим во многих областях объявлен второй уровень опасности, оранжевый.

Синоптики предупреждают о заморозках / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

На Киевщине 29 апреля будет облачная погода с кратковременными прояснениями. Ночью синоптики осадков не прогнозируют, однако днем пройдут небольшие дожди. Ветер будет дуть северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

По области ночью ожидаются заморозки от 0 до -3 градусов мороза, температура днем будет колебаться в пределах от +6 до +11 градусов тепла. В Киеве ночью ожидаются заморозки до -2 градусов ниже нуля. Днем воздух прогреется до +8…+10 градусов тепла.

Реклама

Погода во Львове

На Львовщине 29 апреля погоду будет определять выступление антициклона с центром над Северным морем, сообщают в областном гидрометцентре. Синоптики прогнозируют облачную погоду с кратковременными прояснениями, без осадков.

Ветер будет дуть северо-западный, со скоростью 7 — 12 м/с. Ночью по области ожидается сильный заморозок до-5 градусов ниже нуля, температура днем будет колебаться в пределах от +7 до +12 градусов тепла.

Во Львове ночью синоптики предупреждают о заморозках до -2 градусов ниже нуля, днем столбики термометров будут показывать от +9 до +11 градусов тепла.

Погода в Одессе

В Одесской области и городе Одесса 29 апреля будет облачно. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер будет переменных направлений и будет дуть со скоростью 3-8 м/с.

Реклама

Температура ночью по области будет колебаться в пределах от +6 до +11 градусов тепла, местами до +1…+3 градусов тепла, на поверхности почвы ожидается заморозка до -2.

В Одессе температура воздуха ночью будет колебаться от +8 до +10 градусов тепла, днем воздух прогреется до +10…+12 градусов тепла.

Погода в Харькове

В среду, 29 апреля, на Харьковщине будет переменчивая и пасмурная погода. В течение ночи существенных осадков не предвидится, однако днем местами пройдет небольшой дождь.

В регионе сохраняется западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Ночью ожидаются сильные заморозки до -3 градусов ниже нуля, а в дневные часы воздух прогреется до +8…+13 градусов тепла.

Реклама

Непосредственно в Харькове днем синоптики прогнозируют небольшой дождь. Ночная температура в городе опустится до -2 градусов, тогда как днем столбики термометров покажут +9…+11 градусов выше нуля.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 29 апреля синоптики прогнозируют облачную погоду с кратковременными прояснениями, без осадков. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха по области будет колебаться в пределах:

ночью от 0 до -5 мороза;

днем от +9 до +14 градусов тепла.

В городе Днепр столбики термометров покажут:

Реклама

ночью от 0 до -2 градусов мороза;

днем от +10 до +12 градусов тепла.

В то же время жителей региона предупреждают о заморозках в воздухе до -5 градусов ниже нуля, которые ожидаются 29 апреля ночью и утром. В связи с этим на Днепропетровщине объявлен второй уровень опасности, оранжевый.

© Укргидрометцентр

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости партнеров