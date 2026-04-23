Украину накрывает еще одна опасная стихия, кроме заморозков: где "разгуляется" непогода (карта)

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 23 апреля / © Getty Images

Реклама

В четверг, 23 апреля, Украину накроет непогода со штормовым ветром, затяжными дождями и ночными заморозками, которые, по прогнозам синоптиков, продержатся вплоть до начала мая.

Какой будет погода в Украине — узнавайте в материале ТСН.ua.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает, что в Украину в четверг, придут атмосферные фронты, из-за которых погода усложнится. Диденко прогнозирует, что днем ожидаются дожди, только в западных областях вероятность осадков незначительна.

Реклама

«Характерная особенность завтрашнего дня — сильный северо-западный ветер, до штормовых порывов, до 15-20 метров в секунду. Осторожно!» — предупреждает синоптик

Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах от +8 до +11 градусов тепла. На западе и юге Украины ожидается от +10 до +14 градусов тепла.

В то же время Диденко отмечает, что холодная погода в Украине еще продлится до мая, поэтому теплые вещи далеко прятать не следует.

Синоптическая карта / © Наталия Диденко / Facebook

В свою очередь синоптик Игорь Кибальчич сообщает, что в третьей декаде апреля украинцам следует быть готовыми к осадкам. По его словам, наиболее неустойчивая погода ожидается 23 — 24 апреля, которая будет обусловлена действием активного северного циклона и его атмосферных фронтов.

Реклама

По словам метеоролога, в ближайшее время погода будет переменчивой: ожидаются небольшие, а местами и умеренные дожди. Ситуацию будет осложнять порывистый северо-западный ветер, порывы которого могут достигать 15-20 м/с.

В дальнейшем погода несколько стабилизируется, однако синоптик отмечает, что тепла ждать не стоит — гребень скандинавского антициклона принесет с собой заметную прохладу. Новая волна осадков накроет Украину уже в последние дни апреля, причем основной удар дождей на этот раз придется на регионы Левобережья.

По данным Украинского гидрометцентра, 23 апреля погоду в Украине будет определять циклон, быстро движущийся с севера Европы. Почти по всей стране пройдут умеренные дожди, лишь на западе осадки будут слабыми.

Синоптики предупреждают о сильном северо-западном ветре, порывы которого днем будут достигать 15-20 м/с.

Реклама

Температурный фон будет оставаться низким: в большинстве областей днем ожидается до +11 градусов тепла. Самым холодным будет северо-восток, где из-за арктического воздуха термометры покажут лишь от +4 до +9 градусов тепла. На юге и крайнем западе воздух прогреется до +12…+17 градусов тепла.

Погода в Украине 23 апреля / © Укргидрометцентр

Похолодание усилится 24 апреля. В Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях ожидаются сильные заморозки в воздухе до -3 градусов. На остальной территории ожидаются заморозки на поверхности почвы — до -5.

Синоптики предупреждают о заморозках в Украине 24 апреля. Во многих областях объявлен первый и второй уровни опасности / © Укргидрометцентр

Читайте также:

Реклама

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.