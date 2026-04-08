Заморозки ударят по Украине перед праздниками: в каких областях ждать "минус"
Украину накрыла волна похолодания со снегом и морозами. Уже в эту ночь температура опустится до -3°C в ряде регионов.
Сегодня в некоторых областях Украины посыпал снег. Стихия накрыла сразу несколько областей. В ГСЧС предупредили, что завтра, 9 апреля, в Украину придут еще и заморозки.
В каких областях стоит готовиться к ночным заморозкам — рассказываем дальше.
Погода на 9 апреля: каким областям следует готовиться к заморозкам
В ГСЧС сообщили, что уже завтра, 9 апреля, заморозки будут сразу в нескольких областях Украины.
Холода и ночных морозов следует ожидать в восточных областях, а также в Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Винницкой областях.
Заморозки на почве будут колебаться от 0 до -3°C.
Заморозки в Киеве 9 апреля
Перед Пасхой в Киеве тоже не обойдется без заморозков. Синоптики предупреждают о резком понижении температуры.
В Киеве и области в ночь на 9 апреля ожидаются заморозки на почве от 0 до -3°C.
А уже 10 и 11 апреля морозы будут в воздухе. Температуры снизятся до -3°C в области и до -2°C в столице.
Под угрозой замерзания ранние плодовые деревья — это абрикосы, персики, алыча. Хозяевам советуют защитить деревья, если есть такая возможность.