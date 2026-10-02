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В субботу, 3 октября, в Украине будет преобладать сухая и ясная погода без осадков, однако во многих регионах ожидается заметное ночное похолодание. Несмотря на дневную температуру до +22 градусов, синоптики предупреждают о ночных заморозках и штормовом ветре в отдельных областях.

Какая погода ожидается в Украине 3 октября — читайте в материале ТСН.ua.

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Погода в Украине

Синоптик Наталья Диденко сообщает, что в субботу, 3 октября, антициклон обеспечит в Украине сухую и ясную погоду.

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«Ясная погода ночью может привести к заморозкам в большинстве регионов Украины, за исключением южной части», — предупреждает Диденко.

По прогнозу синоптика, днем температура воздуха будет колебаться от +17 до +20 градусов тепла, в Закарпатье ожидается от +20 до +23 градусов тепла. На северо-востоке Украины будет немного прохладнее — от +14 до +16 градусов тепла.

В Киеве в эти выходные будет сухая, ясная и солнечная погода, максимальная температура воздуха в столице ожидается около +18 градусов выше нуля.

«По предварительным прогнозам, дожди и похолодание ожидаются 9–10 октября», — отмечает Диденко.

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Метеорологическая карта / © Наталия Диденко / Facebook

Попрогнозусиноптиков Украинского гидрометцентра, 3 октября в Украине ожидается облачная погода без осадков, а в западных областях в ночные и утренние часы местами будет сохраняться туман.

Ветер будет дуть преимущественно с северо-запада со скоростью 5–10 м/с. Ночью температура воздуха снизится до +1…+6 градусов тепла, а днём столбики термометров поднимутся до +14…+19 градусов тепла.

Погода в Украине 3 октября / © Укргидрометцентр

В то же время синоптики объявили предупреждениео стихийных метеорологических явлениях, ведь ночью 3 и 4 октября в Прикарпатье ожидаются заморозки в воздухе от 0 до -3 мороза, что соответствует второму, оранжевому уровню опасности. Кроме того, в ночь на 3 октября по всей территории страны, а в ночь на 4 октября на Правобережье прогнозируются заморозки на поверхности почвы до -3 градусов мороза, в связи с чем объявлен первый, желтый уровень опасности.

Подобные погодные условия могут нанести ущерб еще не собранному урожаю овощей, отмечают синоптики.

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Синоптики предупреждают о заморозках в Украине 3 октября / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 3 октября ожидается облачная погода без осадков. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться от +1 до +6 градусов тепла, днём ожидается от +14 до +19 градусов тепла. В то же время синоптики предупреждают о ночных заморозках на поверхности почвы до -3 градусов. В связи с этим в регионе объявлен первый уровень опасности — желтый.

Синоптики предупреждают о заморозках в Киевской области 3 октября / © Укргидрометцентр

В Киеве ночью ожидается от +4 до +6 градусов тепла, днём столбики термометров поднимутся до +16…+18 градусов выше нуля.

Погода во Львове

Во Львове 3 октября будет облачно с прояснениями, но без осадков. Ночью и утром ожидается слабый туман. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5–10 м/с. Синоптики предупреждают о сильном заморозке в регионе ночью — до –4 градусов мороза. Днем температура воздуха составит от +19 до +24 градусов тепла.

Во Львове ночью и утром будет сохраняться слабый туман, а ночью ожидаются заморозки до –2 градусов мороза, дневная температура составит от +20 до +22 градусов тепла.

Кроме того, метеорологи предупреждают об ухудшении видимости в тумане до 500–1000 метров.

Погода в Днепре

В субботу, 3 октября, в Днепропетровской области и городе Днепр ожидается переменнаяоблачность и отсутствие осадков. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 7–12 м/с. Однако синоптики предупреждают о порывах ветра до 15–20 м/с. В связи с этим в регионе объявленпервый уровень опасности — желтый.

В Днепропетровской области синоптики предупреждают о сильном ветре 3 октября / © Укргидрометцентр

Ожидается, что температура воздуха в области составит:

ночью от +2 до +7 градусов тепла;

днём от +15 до +20 градусов тепла.

В городе Днепр:

ночью будет от +4 до +6 градусов тепла;

днём от +15 до +17 градусов тепла.

Погода в Одессе

В Одесской области и в городе Одесса 3 октября ожидается переменная облачность без осадков. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться от +4 до +9 градусов тепла, днём ожидается от +17 до +22 градусов тепла.

В Одессе ночью ожидается температура воздуха от +7 до +9 градусов тепла, днём воздух прогреется до +19…+21 градуса тепла.

Погода в Харькове

По прогнозу синоптиков, 3 октября в Харьковской области ожидается переменная облачность без осадков при северо-западном ветре со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха по области ночью составит +2…+7, а днём столбики термометров поднимутся до +12…+17 градусов тепла.

В то же время синоптики объявили первый, желтый, уровень опасности на 4 октября, поскольку ночью в городе и области на поверхности почвы ожидаются заморозки от 0 до -3 градусов мороза.

Синоптики предупреждают о заморозках в Харьковской области 3 октября / © Укргидрометцентр

В Харькове также будет сухо: ночная температура составит +3…+5 градусов тепла, а днём воздух прогреется до +13…+15 градусов тепла.

Отметим, что в Тихом океане развивается одно из самых мощных за всю историю наблюдений явлений Эль-Ниньо, которое уже влияет на глобальную температуру и может усиливать жару, засухи, ливни, штормы и наводнения в разных частях планеты. Связанная с ним гигантская океаническая волна Кельвина движется к западному побережью США, что может временно повысить уровень моря у берегов Калифорнии и усугубить последствия штормов.

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