Украину накрывает мощный антициклон: ожидать ли осадков в течение недели

Погода в Украине на неделю с 11 по 17 августа / © iStock

Погода в ближайшие недели, 11-17 августа, в Украине обещает быть солнечным и без осадков. Это связано с мощным малоподвижным антициклоном, охватившим большую часть Центральной и Восточной Европы. Такой погодный период будет длиться не менее 20-х чисел августа, принеся стабильно высокое атмосферное давление и комфортные температуры.

Об этом говорится в обзоре погоды 11-17 августа meteoprog.

Понедельник, 11 августа

Ночь принесет кратковременные дожди на Севере, а днем на Востоке, возможны грозы. На остальной территории сухо. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с. Ночная температура +15…+20 °С, днем +22…+27 °С, а на Юге и в Центре — до +32 °С.

Вторник, 12 августа

Вся страна будет наслаждаться спокойной и сухой погодой. Преимущественно северо-западный ветер, 5-10 м/с. Ночью ожидается +10…+16 °С, днем +23…+28 °С, на Юге и Закарпатье — до +31 °С.

Среда, 13 августа

Благодаря воздействию антициклона сохранится малооблачная и сухая погода. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью температура воздуха будет +10…+16 °С, днем +24…+29 °С, на Юге и Закарпатье до +33 °С.

Четверг, 14 августа

На всей территории Украины будет царить солнечная и теплая погода. Ветер северный, 5-10 м/с. Ночью +10…+16 °С, днем +24…+29 °С, на Юге и Закарпатье — до +35 °С.

Пятница, 15 августа

Антициклон будет и дальше определять погоду в Украине: без осадков, небо будет малооблачным. Ветер северный или северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью +11…+17 °С, днем +24…+29 °С, а на Юге и Закарпатье — до +35 °С.

Суббота, 16 августа

Погода будет стабильной, без осадков, за исключением небольших грозовых дождей, возможных на крайнем Востоке днем. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в Приазовье и Крыму порывы до 15-17 м/с. Ночная температура +11…+17 °С, днем +24…+29 °С, на Юге и Закарпатье — до +35 °С.

Воскресенье, 17 августа

Погодные условия практически не изменятся: ожидается солнечная и сухая погода. Ветер восточный или северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью +10…+16 °С, днем +25…+30 °С, на Юге и Закарпатье до +34 °С.

Обратите внимание: Длительное отсутствие осадков на Юге и Востоке может привести к засухе почвы и значительно повысить пожарную опасность. Будьте осторожны в природных экосистемах.

Напомним, синоптикиня Наталья Диденко подтвердила прогноз по теплу в Украине.

