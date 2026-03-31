В Украине во вторник, 31 марта, ожидается облачная погода. Умеренный, ночью на Левобережье местами небольшой дождь.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.

Ветер юго-восточный (на западе страны северо-западный), 5-10 м/с.

Температура днем 11-16°, на северо-востоке страны до 19°, в западных областях 5-10° тепла.

В Карпатах дождь, мокрый снег; температура днем 0-5 ° тепла.

Карта погоды 31 марта / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области

В Киеве и области 31 марта облачно. Временами дождь.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура в Киеве днем 13-15°.

По области днем 11-16 °.

Погоду будет формировать циклон

Над Италией во вторник, 31 марта, циклон и над Украиной циклон.

Об этом сообщила синоптикиня Наталья Диденко в Facebook и обнародовала соответствующую карту.

Карта циклона 31 марта / © Наталия Диденко / Facebook

Во вторник эти циклоны с атмосферными фронтами организуют влажную погоду с периодическими дождями на значительной части территории Европы.

Крайний запад континента будет под влиянием антициклона, поэтому там сухая погода, например, в Испании.

«В Украине март завершится влажной погодой — временами дожди, которым мы действительно очень рады. Потому что без весенних дождей зеленые листочки скромно никак не хотят появляться. Да и пыль пора прибить дождем. Следовательно, не забывайте зонты, что-то от АД и, возможно, головной боли — погода предполагается нестабильная», — пишет Диденко.

Синоптик добавляет, что температура воздуха ожидается во вторник интересной, неоднородной.

Холодно будет на западе Украины, днем всего +4+9 градусов, в Карпатах еще ниже, поэтому в горах возможен снег.

А в большинстве областей гораздо теплее, +10+15 градусов.

И уж совсем приятно неожиданно в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Кропивницком с районами: в течение дня +14+19 градусов!

В Киеве март завершится под сопровождение дождя и сравнительно теплой погодой, влажный воздух прогреется в столице до +15 градусов.

Неделя в дальнейшем в Украине будет преимущественно влажной, с периодическими дождями.

«Еще раз напоминаю, во вторник не забывайте зонты!» — подытожила Наталья Диденко.

