Украину накрывает мощный циклон: куда вернется снег, а где не следует гулять без зонта — предупреждение синоптиков
Во вторник не забывайте зонты, что-то от артериального давления и, возможно, головной боли — погода предвидится нестабильная, предупреждает Наталья Диденко.
В Украине во вторник, 31 марта, ожидается облачная погода. Умеренный, ночью на Левобережье местами небольшой дождь.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.
Ветер юго-восточный (на западе страны северо-западный), 5-10 м/с.
Температура днем 11-16°, на северо-востоке страны до 19°, в западных областях 5-10° тепла.
В Карпатах дождь, мокрый снег; температура днем 0-5 ° тепла.
Погода в Киеве и области
В Киеве и области 31 марта облачно. Временами дождь.
Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура в Киеве днем 13-15°.
По области днем 11-16 °.
Погоду будет формировать циклон
Над Италией во вторник, 31 марта, циклон и над Украиной циклон.
Об этом сообщила синоптикиня Наталья Диденко в Facebook и обнародовала соответствующую карту.
Во вторник эти циклоны с атмосферными фронтами организуют влажную погоду с периодическими дождями на значительной части территории Европы.
Крайний запад континента будет под влиянием антициклона, поэтому там сухая погода, например, в Испании.
«В Украине март завершится влажной погодой — временами дожди, которым мы действительно очень рады. Потому что без весенних дождей зеленые листочки скромно никак не хотят появляться. Да и пыль пора прибить дождем. Следовательно, не забывайте зонты, что-то от АД и, возможно, головной боли — погода предполагается нестабильная», — пишет Диденко.
Синоптик добавляет, что температура воздуха ожидается во вторник интересной, неоднородной.
Холодно будет на западе Украины, днем всего +4+9 градусов, в Карпатах еще ниже, поэтому в горах возможен снег.
А в большинстве областей гораздо теплее, +10+15 градусов.
И уж совсем приятно неожиданно в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Кропивницком с районами: в течение дня +14+19 градусов!
В Киеве март завершится под сопровождение дождя и сравнительно теплой погодой, влажный воздух прогреется в столице до +15 градусов.
Неделя в дальнейшем в Украине будет преимущественно влажной, с периодическими дождями.
«Еще раз напоминаю, во вторник не забывайте зонты!» — подытожила Наталья Диденко.
Ранее мы писали о том, что всю следующую неделю в Украине будет преобладать влажная погода с периодическими осадками.