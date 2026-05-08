Украину накрывает мощный циклон: погода резко изменится, а синоптики предупредили об опасности

В Украине 9 мая будет облачная погода 9 мая / © unsplash.com

Реклама

В ближайшие выходные в Украине ожидается резкая смена погоды: после длительной жары придут дожди с грозами и существенное похолодание. Пока восточные регионы еще будут оставаться в теплой зоне, большинство областей накроют атмосферные фронты, которые принесут прохладный воздух с Балтики.

Подробнее о погоде в Украине — читайте в материале ТСН.ua.

Погода в Украине

В эти выходные в Украине станет прохладнее — ожидается от +12 до +18 градусов тепла днем, прогнозирует синоптик Наталья Диденко. По ее словам, только в восточной части и на юго-востоке будет теплая погода: столбики термометров будут показывать от +20+26 градусов.

Реклама

«Через нашу территорию 9-10 мая будут проходить атмосферные фронты, поэтому практически повсеместно — кратковременные дожди, возможны грозы. В воскресенье на западе — без осадков», — сообщает синоптик.

Также Диденко предупреждает о резкой смене погоды в Киеве. По словам синоптика, в субботу, 9 мая, будет комфортная погода без существенных осадков, с дневным максимумом около +20 градусов тепла. А вот в воскресенье будет прохладнее: ожидается до +12…+14 градусов тепла и дожди, поэтому стоит заранее подготовить зонтики.

В свою очередь, начальник Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань отмечает, что на смену антициклону приходит циклон «Anne». В комментарии для издания «Telegraf» синоптик рассказал, что 9-10 мая погода резко изменится по всей стране.

Из-за атмосферных фронтов с Балтики, в ближайшие дни в Украине ожидаются дожди, местами с грозами и градом. Температура воздуха существенно снизится: ночью столбики термометров опустятся до +9…+14 градусов ниже нуля, а днем не поднимутся выше отметок +14…+19 градусов тепла. Похолодание, которое уже началось на западе Украины, с пятницы, 8 мая, охватит большинство областей.

Реклама

«В течение 9-10 мая временами будут выпадать дожди, более интенсивные 10 мая, местами с грозами и градом. Будет поступать более прохладный и неустойчивый воздух балтийского происхождения, что обусловит снижение температуры: ночью до +9…+14°, днем +14…+19°», — сообщил синоптик.

В течение 9-10 мая в Украине временами будут выпадать дожди / © УНИАН

По данным Украинского гидрометеорологического центра, в Украине 9 мая будет облачно с прояснениями. В большинстве северных, центральных областей, днем и на востоке страны и в Карпатском регионе местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. На остальной территории — без осадков.

В юго-западной части ночью и утром местами сохранится туман. Ветер будет дуть юго-западный с переходом на северо-западный и со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью будет колебаться в пределах от +7 до +12 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +20…+25 градусов выше нуля, на западе страны будет прохладнее — ожидается от +13 до +18 градусов тепла.

Реклама

Погода в Украине 9 мая / © Укргидрометцентр

Синоптики предупреждают украинцев об опасности

Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности, которая продлится в Украине с 9 по 11 мая.

Риск возникновения пожаров обойдет лишь Крым, Волынскую и Закарпатскую области. Также угроза уменьшится 10-11 мая в Одесской и Николаевской областях, а 11 мая — еще и в Запорожской, Кировоградской и Днепропетровской областях. В остальных регионах ситуация будет оставаться критической.

Украинцев предупреждают о пожарной опасности 9 мая / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

На Киевщине 9 мая будет облачная погода с кратковременными прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, по области возможны грозы. Ветер будет дуть юго-западный, в Киеве с переходом на северо-западный и со скоростью 5-10 м/с.

Температура по области ночью будет колебаться от +7 до +12 градусов тепла, днем ожидается от +20 до +25 градусов тепла. В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от +10 до +12 градусов тепла, днем воздух прогреется от +21 до +23 градусов тепла.

Реклама

Погода во Львове

На Львовщине 9 мая погоду будет определять поле пониженного атмосферного давления, будет облачно с кратковременными прояснениями.

По области ночью синоптики осадков не предвидят, однако днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер будет дуть северный со скоростью 3 — 8 м/с. Температура ночью будет колебаться от +4 до +9 градусов тепла, днем ожидается от +14 до +19 градусов тепла.

Во Львове температура ночью будет колебаться в пределах от +6 до +8 градусов тепла, днем ожидается от +16 до +18 градусов тепла.

«Атмосферное давление будет расти, относительная влажность воздуха уменьшится», — отмечают синоптики.

Реклама

В то же время метеорологи предупреждают о тумане видимостью 200 — 500 м, который будет сохраняться на Львовщине ночью и утром. В регионе объявлен первый уровень опасности, желтый.

Метеорологи предупреждают о сильном тумане на Львовщине 9 мая / © Укргидрометцентр

Погода в Одессе

В Одесской области 9 мая будет облачная погода с кратковременными прояснениями, местами пройдут небольшие дожди.

Ночью и утром местами будет сохраняться слабый туман, видимость составит 500-1000 м.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью по области будет колебаться от +7 до +12 градусов тепла, днем ожидается от +20 до +25 градусов выше нуля. В прибрежной зоне будет прохладнее — ожидается от +15 до +17 градусов тепла.

Реклама

В Одессе температура ночью будет от +10 до +12 градусов тепла, днем ожидается от +15 до +17 градусов выше нуля.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр на 9 мая будет облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер будет дуть южный со скоростью 5-10 м/с.

Температура по области будет колебаться:

ночью от +7 до 12 градусов тепла;

днем от +22 до +27 градусов тепла.

В городе Днепр столбики термометров будут показывать:

Реклама

ночью от +9 до +11 градусов тепла;

днем воздух прогреется до +24…+26 градусов тепла.

Погода в Харькове

На Харьковщине 9 мая будет облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5 — 10 м/с.

Температура воздуха ночью по области составит от +10 до +15 градусов тепла, днем воздух прогреется до +21…+26 градусов выше нуля.

В Харькове ночью температура воздуха составит до +13 тепла, днем — до +24 градусов выше нуля.

Резкие перепады температуры и жара выше +25 вызывают слабость, апатию и головную боль из-за стресса для организма, предупредила кардиолог Александра Телегузова. Врач советует пить больше воды, избегать нагрузок в жару и пользоваться SPF, ведь страдают даже люди с мигренью из-за обезвоживания и изменения давления.

Реклама

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости партнеров