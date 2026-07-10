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Украину накрывает новая волна адской жары: синоптики предупредили, где и когда температура поднимется до +36
В эти выходные в Украине ожидается переменчивая и дождливая погода, во многих областях пройдут грозы.
В эти выходные погода в Украине будет довольно переменчивой и дождливой, однако уже на следующей неделе в большинстве областей вернётся летняя жара.
Подробнее о погоде в Украине — читайте в материале ТСН.ua.
Погода в Украине
По прогнозу синоптика Натальи Диденко, уже с понедельника в Киеве и в целом по всей стране столбики термометров начнут подниматься, хотя аномальной или изнурительной жары ожидать не стоит.
В ближайшие выходные, 11–12 июля, погода в стране будет переменчивой. В большинстве регионов пройдут кратковременные летние дожди, которые будут носить сугубо локальный характер, поэтому солнце также будет часто выглядывать из-за облаков. При этом суббота пройдет без осадков на юго-востоке, а в воскресенье сухая погода установится в центральных и южных областях.
В целом в эти выходные пока не будет ощущаться значительного потепления: днём температура будет колебаться преимущественно от +20 до +25 градусов, и лишь на юге будет немного теплее — в пределах +25…+28 градусов.
В Киеве 11 и 12 июля будут периодически идти дожди, местами возможны даже грозы. Температура воздуха в столице поднимется максимум до +20…+22 градусов.
Метеоролог Игорь Кибальчич сообщает о возвращении жары в Украину. По его словам, в период с 17 по 20 июля дневная температура воздуха будет подниматься до +28…+33 градусов тепла. Наиболее жарко будет в южных областях и на Донбассе, где воздух местами нагреется до +34…+36 градусов тепла. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +15…+22 градусов тепла.
Однако такая погода сохранится не везде. Уже 19 и 20 июля в западной, северо-западной и юго-западной частях страны погода ухудшится: там ожидаются грозовые ливни, которые местами будут сопровождаться градом и сильными порывами ветра. На остальной территории Украины существенных дождей не предвидится, а ветер останется умеренным.
По данным Украинского гидрометцентра, 11 июля в Украине будет облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди (ночью по всей Украине, днём в Закарпатье, на юге и юго-востоке местами), днём местами грозы.
Ветер будет юго-западный, на западе страны — северо-западный, и будет дуть со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от +9 до +14 градусов тепла, днём воздух прогреется до +17…+22 градусов тепла, в центральных областях столбики термометров поднимутся до отметки +25. На юге и востоке страны ночью ожидается от +13 до +18 градусов тепла, днем воздух прогреется до +23…+28 градусов тепла.
Погода в Киеве
В Киевской области 11 июля будет облачно с прояснениями. Ночью осадков не ожидается, однако днём возможны кратковременные дожди, по области местами ожидаются грозы.
Ветер будет юго-западный и будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +9 до +14 градусов тепла, днем ожидается от +17 до +22 градусов тепла.
В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от +12 до +14 градусов тепла, днём ожидается около +20 градусов тепла.
Погода во Львове
В эти выходные погода во Львовской области и в самом Львове будет довольно переменчивой. Солнце будет часто скрываться за облаками, а сухие периоды будут чередоваться с осадками.
В частности, в субботу, 11 июля, синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях — днём по городу и области пройдут кратковременные дожди с грозами. Во время ливней на дорогах возможно ухудшение видимости. Кроме того, в субботу будет дуть умеренный северо-западный ветер со скоростью 9–14 м/с.
Кроме того, согласно прогнозу метеорологов, во Львове в ближайшую ночь ожидается от +9 до +11 градусов тепла, а днём температура воздуха поднимется до +21…+23 градусов выше нуля. В целом по области ночная температура будет колебаться от +7 до +12, а дневная составит +18…+23 градуса тепла. В дальнейшем в течение выходных ночи станут немного теплее — до +15 градусов тепла, а днём столбики термометров местами поднимутся до +25 градусов выше нуля.
Погода в Одессе
В Одесской области и в городе Одесса 11 июля будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди с грозами.
Ночью ветер будет северо-западный и будет дуть со скоростью 5–10 м/с, днём — юго-западный и будет дуть со скоростью 9–14 м/с.
Температура воздуха в области ночью будет колебаться от +12 до +17 градусов тепла, днём ожидается от +25 до +30 градусов тепла.
В Одессе ночью ожидается температура воздуха от +15 до +17 градусов тепла, днём столбики термометров будут показывать от +25 до +27 градусов тепла.
Температура морской воды составит от +19 до +20 градусов тепла.
Погода в Днепре
В Днепропетровской области и городе Днепр 11 июля ожидается облачная погода с прояснениями.
Синоптики не прогнозируют значительных осадков. Днём местами будут грозы.
Ветер будет юго-западный и будет дуть со скоростью 5–10 м/с.
Температура воздуха в области будет колебаться:
ночью от +10 до +15 градусов тепла;
днём от +22 до +27 градусов тепла.
В городе Днепр ожидается:
ночью от +12 до +14 градусов тепла;
днём от +23 до +25 градусов выше нуля.
Погода в Харькове
В Харьковской области 11 июля синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями.
Ночь пройдет без значительных осадков, однако днем возможны кратковременные дожди с грозами. Ветер будет юго-западный и будет дуть со скоростью 5–10 м/с.
Температура воздуха в области ночью составит от +11 до +16 градусов тепла, днём — от +20 до +25 градусов тепла.
В Харькове температура воздуха ночью будет колебаться от +12 до +14 градусов тепла, днём ожидается от +21 до +23 градусов выше нуля.
Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине до конца недели.
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