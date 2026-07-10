Украину накрывает новая волна адской жары: синоптики предупредили, где и когда температура поднимется до +36

Синоптики прогнозируют возвращение жары уже на следующей неделе / © ТСН.ua

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В эти выходные погода в Украине будет довольно переменчивой и дождливой, однако уже на следующей неделе в большинстве областей вернётся летняя жара.

Подробнее о погоде в Украине — читайте в материале ТСН.ua.

Погода в Украине

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, уже с понедельника в Киеве и в целом по всей стране столбики термометров начнут подниматься, хотя аномальной или изнурительной жары ожидать не стоит.

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В ближайшие выходные, 11–12 июля, погода в стране будет переменчивой. В большинстве регионов пройдут кратковременные летние дожди, которые будут носить сугубо локальный характер, поэтому солнце также будет часто выглядывать из-за облаков. При этом суббота пройдет без осадков на юго-востоке, а в воскресенье сухая погода установится в центральных и южных областях.

В целом в эти выходные пока не будет ощущаться значительного потепления: днём температура будет колебаться преимущественно от +20 до +25 градусов, и лишь на юге будет немного теплее — в пределах +25…+28 градусов.

В Киеве 11 и 12 июля будут периодически идти дожди, местами возможны даже грозы. Температура воздуха в столице поднимется максимум до +20…+22 градусов.

Метеоролог Игорь Кибальчич сообщает о возвращении жары в Украину. По его словам, в период с 17 по 20 июля дневная температура воздуха будет подниматься до +28…+33 градусов тепла. Наиболее жарко будет в южных областях и на Донбассе, где воздух местами нагреется до +34…+36 градусов тепла. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +15…+22 градусов тепла.

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Однако такая погода сохранится не везде. Уже 19 и 20 июля в западной, северо-западной и юго-западной частях страны погода ухудшится: там ожидаются грозовые ливни, которые местами будут сопровождаться градом и сильными порывами ветра. На остальной территории Украины существенных дождей не предвидится, а ветер останется умеренным.

По данным Украинского гидрометцентра, 11 июля в Украине будет облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди (ночью по всей Украине, днём в Закарпатье, на юге и юго-востоке местами), днём местами грозы.

Ветер будет юго-западный, на западе страны — северо-западный, и будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +9 до +14 градусов тепла, днём воздух прогреется до +17…+22 градусов тепла, в центральных областях столбики термометров поднимутся до отметки +25. На юге и востоке страны ночью ожидается от +13 до +18 градусов тепла, днем воздух прогреется до +23…+28 градусов тепла.

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Погода в Украине 11 июля / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 11 июля будет облачно с прояснениями. Ночью осадков не ожидается, однако днём возможны кратковременные дожди, по области местами ожидаются грозы.

Ветер будет юго-западный и будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +9 до +14 градусов тепла, днем ожидается от +17 до +22 градусов тепла.

В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от +12 до +14 градусов тепла, днём ожидается около +20 градусов тепла.

Погода во Львове

В эти выходные погода во Львовской области и в самом Львове будет довольно переменчивой. Солнце будет часто скрываться за облаками, а сухие периоды будут чередоваться с осадками.

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Погода во Львовской области / © Укргидрометцентр

В частности, в субботу, 11 июля, синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях — днём по городу и области пройдут кратковременные дожди с грозами. Во время ливней на дорогах возможно ухудшение видимости. Кроме того, в субботу будет дуть умеренный северо-западный ветер со скоростью 9–14 м/с.

Синоптики предупреждают о непогоде во Львовской области 11 июля / © Укргидрометцентр

Кроме того, согласно прогнозу метеорологов, во Львове в ближайшую ночь ожидается от +9 до +11 градусов тепла, а днём температура воздуха поднимется до +21…+23 градусов выше нуля. В целом по области ночная температура будет колебаться от +7 до +12, а дневная составит +18…+23 градуса тепла. В дальнейшем в течение выходных ночи станут немного теплее — до +15 градусов тепла, а днём столбики термометров местами поднимутся до +25 градусов выше нуля.

Погода в Одессе

В Одесской области и в городе Одесса 11 июля будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди с грозами.

Ночью ветер будет северо-западный и будет дуть со скоростью 5–10 м/с, днём — юго-западный и будет дуть со скоростью 9–14 м/с.

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Температура воздуха в области ночью будет колебаться от +12 до +17 градусов тепла, днём ожидается от +25 до +30 градусов тепла.

В Одессе ночью ожидается температура воздуха от +15 до +17 градусов тепла, днём столбики термометров будут показывать от +25 до +27 градусов тепла.

Температура морской воды составит от +19 до +20 градусов тепла.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 11 июля ожидается облачная погода с прояснениями.

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Синоптики не прогнозируют значительных осадков. Днём местами будут грозы.

Ветер будет юго-западный и будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха в области будет колебаться:

ночью от +10 до +15 градусов тепла;

днём от +22 до +27 градусов тепла.

В городе Днепр ожидается:

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ночью от +12 до +14 градусов тепла;

днём от +23 до +25 градусов выше нуля.

Погода в Харькове

В Харьковской области 11 июля синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями.

Ночь пройдет без значительных осадков, однако днем возможны кратковременные дожди с грозами. Ветер будет юго-западный и будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха в области ночью составит от +11 до +16 градусов тепла, днём — от +20 до +25 градусов тепла.

В Харькове температура воздуха ночью будет колебаться от +12 до +14 градусов тепла, днём ожидается от +21 до +23 градусов выше нуля.

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Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине до конца недели.

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