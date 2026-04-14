Украину накрывает новая волна заморозков: синоптики рассказали, где и когда погода будет опасной

В ближайшие сутки Украина окажется под влиянием финского антициклона Quirin, который принесет преимущественно сухую и солнечную погоду, однако ночь останется опасно холодной. Синоптики предупреждают о ночных заморозках на поверхности почвы в большинстве областей и сильных порывах ветра.

Погода в Украине

Синоптик Наталья Диденко сообщает, что 15 апреля в Украине будет преимущественно сухая и солнечная погода. Ветер будет дуть северо-западный, умеренный, временами порывистый.

«15-го апреля в Украине: на запад от нас — атмосферные фронты, на восток — циклон с атмосферными фронтами. А мы завтра поместимся уютно в гребне финского антициклона Quirin», — сообщила синоптик.

В то же время атмосферный фронт с востока зацепит Сумскую, Черниговскую, Харьковскую области, где пройдут небольшие дожди. Диденко отмечает, что ночь еще будет холодной — ожидается от +1 до +5 градусов тепла.

Однако ночью воздух прогреется до +12…+17 градусов выше нуля. На северо-востоке страны будет прохладнее — там столбики термометров будут показывать от +9 до +12 градусов выше нуля.

В то же время начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань сообщает, что с 14 по 16 апреля погода стабилизируется благодаря антициклону «Quirin». Днем ожидается от +13 до +18 градусов тепла, однако ночью возможны заморозки до -3.

С пятницы, 17 апреля, в Черкасской области задождит из-за влияния циклонов. Ночная температура повысится до +8 выше нуля, а дневная составит от +10 до +15 градусов выше нуля.

По данным Украинского гидрометцентра, в Украине на сутки 15 апреля погоду без осадков в большинстве областей будет предопределять поле высокого давления, лишь на северо-востоке страны атмосферный фронт с востока вызовет небольшой дождь. Днем в Карпатах также пройдут небольшие дожди.

Ветер будет дуть западный и северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Температура ночью будет колебаться от +1 до +6 градусов тепла, днем от +13 до +18 градусов тепла, на востоке и северо-востоке страны ожидается до +14 градусов выше нуля.

Украинцев предупреждают об опасности 15 апреля

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине 14-15 апреля. Ночью, 15 апреля, почти по всей стране, кроме Закарпатья и северо-востока, ожидаются заморозки на почве до -5 градусов мороза. В большинстве областей Украины объявили первый уровень опасности, желтый.

В то же время в Карпатах, из-за оттепели на высокогорье Ивано-Франковской области, в течение 14-15 апреля ожидается значительная снеголавинная опасность третьего уровня. Туристам советуют быть осторожными и воздержаться от походов в горы.

Погода в Киеве

В Киеве и Киевской области 15 апреля синоптики прогнозируют облачную погоду, без осадков. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

Температура по области ночью будет колебаться от +1 до +6 градусов тепла, днем — от +13 до +18 градусов тепла. В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от +4 до +6 градусов тепла, днем — от +15 до +17 градусов выше нуля.

В то же время метеорологи предупреждают об опасных метеорологических явлениях по территории Киевской области.



«Ночью 15 апреля на поверхности почвы заморозки 0-2°», — говорится в сообщении.



В области объявили первый уровень опасности, желтый.

Погода во Львове

На Львовщине погоду будет определять поле пониженного атмосферного давления. В области 15 апреля будет облачно с прояснениями. Ночью синоптики существенных осадков не прогнозируют, однако днем возможен дождь. Температура ночью будет колебаться от +2 до +7 градусов тепла, местами на поверхности почвы будут заморозки до -2 градусов ниже нуля. Днем воздух прогреется до +18 градусов тепла.

Во Львове температура воздуха будет колебаться от +5 градусов тепла ночью до +17 днем. Ночью и утром на Львовщине будет слабый туман, из-за чего возможно ухудшение видимости в осадках, в тумане 500 — 1000 м.

Атмосферное давление будет слабо падать, относительная влажность воздуха несколько уменьшится.

Погода в Одессе

В Одесской области и в городе Одесса 15 апреля будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит от +1 до +6 градусов тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе будут заморозки до -3 градусов ниже нуля. Днем воздух прогреется до +18 градусов выше нуля.

На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км. В Одессе столбики термометров будут показывать от +6 градусов тепла ночью до +15 градусов тепла днем.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 15 апреля будет облачно с прояснениями. Осадков не предвидится. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха по области будет колебаться:

ночью от +2 до +7 выше нуля, на поверхности почвы местами будут заморозки до -1;

днем воздух прогреется от +15 до +20 градусов тепла.

В городе Днепр столбики термометров будут показывать:

ночью от +4 до +6 тепла;

днем от +16 до +18 тепла.

Погода в Харькове

В среду, 15 апреля, на Харьковщине синоптики прогнозируют пасмурную и дождливую погоду. По данным метеорологов, ночью ожидается умеренный дождь, а днем осадки ослабнут. Температура воздуха по области ночью будет колебаться в пределах от +3 до +8 градусов тепла, днем столбики термометров поднимутся до +13.

В Харькове ночная температура составит от +5 до +7 градусов тепла, дневная — около +10 градусов выше нуля.

В то же время синоптики предупреждают жителей региона предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Ночью 15 апреля по городу и области возможны сильные порывы северо-западного ветра со скоростью 15-20 м/с.

В обалсти объявлен первый уровень опасности, желтый. Днем ветер изменит направление на западное и утихнет до 5-10 м/с.

Погода в Черкассах

В Черкасском областном гидрометцентре сообщают, что циклоны с востока и запада пытаются ослабить влияние северного антициклона и разбавить холодный воздух более теплым. Синоптики отмечают, что предстоящая ночь будет достаточно прохладной, заморозки вероятны в отдельных районах и в низовьях рельефа.

Днем будет малооблачная погода с температурой воздуха до +15 градусов тепла.

«В дальнейшем, до конца рабочей недели будет преобладать облачная с периодическими дождями и умеренно-теплая погода», — отмечают метеорологи.

