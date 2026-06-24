Украину накрывает новое нашествие шквалов и непогоды: синоптики предупредили, в каких областях опасно (карта)

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 24 июня / © unsplash.com

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В ближайшие дни погоду в Украине будет определять подвижный атмосферный фронт, который принесет грозы с градом на юг страны и переменчивые летние дожди в другие регионы перед значительным потеплением ближе к выходным.

Синоптик Иван Семилит предупреждает, что именно это перемещение воздушных массивов станет причиной осадков в разных уголках страны. Метеоролог отмечает, что интенсивность ливней будет различаться в зависимости от области.

«Он будет проявлять разную активность в разных районах и вызывать типичные летние кратковременные дожди. Они будут проходить с таким разнообразным распределением по датам, территории и интенсивности», — отметил он.

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По словам синоптика, осадки будут преимущественно днём: в частности, 24 июня дожди пройдут на юге, 25 июня — преимущественно в левобережных областях, 26 июня — почти по всей стране, кроме запада, а 27 июня — на востоке и юго-востоке.

Семилит отмечает, что ближе к выходным ситуация с погодой начнёт меняться. Благодаря антициклону, движущемуся с запада, в стране ожидается заметное потепление. До этого, во вторник, 23 июня, в восточных, южных и некоторых центральных регионах столбики термометров поднимутся до отметки +32 градуса.

Однако уже в четверг, 25 июня, на востоке страны ожидается кратковременное похолодание, и температура опустится до более комфортных +20…+25 градусов.

Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, 24 июня в стране будет переменная облачность. Синоптики отмечают, что в южных областях, а также ночью местами в Карпатах и центральных регионах пройдут кратковременные дожди.

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На юге днём ожидаются грозы, в отдельных районах возможен град и шквальные порывы ветра до 15–20 метров в секунду, тогда как на остальной территории сохранится сухая погода.

Преобладать будет северо-западный ветер, его скорость составит 5–10 метров в секунду. Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах +13…+18 градусов, а на юге будет несколько теплее — от +17 до +22 градусов. В дневные часы термометры в большинстве областей покажут +24…+29 градусов, при этом в южной части и местами в центре температура поднимется до +27…+32 градусов.

Погода в Украине 24 июня / © Укргидрометцентр

В то же время метеорологи предупреждают об опасных метеорологических явлениях на территории Украины 24 июня. По словам синоптиков, в южной части страны днём ожидаются грозы, в отдельных районах выпадет град и будут шквалы со скоростью до 15–20 м/с. В нескольких областях объявлен первый уровень опасности — жёлтый.

Синоптики предупреждают о непогоде в нескольких украинских областях 24 июня / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в крупных украинских городах 24 июня.

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