Украину накрывает новое нашествие стужи с "качелями": когда и где "разгуляется" погода

Воскресенье в Украине обещает быть еще теплее субботы. Однако погодные условия будут оставаться контрастными: дневное тепло будет граничить с ночными заморозками, а в некоторых регионах пройдут кратковременные осадки.

По прогнозам синоптика Натальи Диденко, ночь еще будет сопротивляться угрозе заморозков, но завтра днем ожидается от +12 до +18 градусов. В западных областях и кое-где на севере страны воздух прогреется до комфортных +17…+22 градусов.

Дожди в большинстве областей Украины остаются маловероятными. Однако специалист отмечает, что отдельный влажный островок все же попытается попугать осадками жителей Черниговщины и Киевщины.

В Киеве 3 мая будет преобладать теплая погода с температурой до +18…+20 градусов.

Несмотря на дневное тепло, Украинский гидрометеорологический центр предупреждает об опасных метеорологических явлениях.

В частности, ночью 3 мая в центральных, южных, восточных и Сумской областях на поверхности почвы ожидаются заморозки от 0 до 3 градусов. Подобная ситуация сохранится и в ночь на 4 мая на востоке страны. Поэтому объявлен I уровень опасности (желтый).

Подробный прогноз погоды

3 мая в стране будет преобладать переменная облачность без осадков. Ветер ожидается юго-западный, а на юго-востоке страны северо-восточный, со скоростью 5-10 метров в секунду.

Погода в Украине / © Укргидрометцентр

Температурные показатели распределятся следующим образом:

Ночью в целом по стране температура будет 1-6 градусов тепла (с заморозками на почве 0-3 градуса).

Днем воздух прогреется до 11-16 градусов тепла.

В западных и большинстве северных областей будет значительно теплее: ночью ожидается 3-8 градусов тепла, а днем столбики термометров покажут 16-21 градус.

