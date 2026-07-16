Украину накрывает опасная погода: синоптик предупредил, какие регионы заденет больше всего

Синоптическая ситуация разделит страну на жаркую и дождливую зоны / © Pixabay

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В ближайшие дни в Украине изменится синоптическая ситуация: поле повышенного атмосферного давления вытеснит дожди, а температура воздуха начнет расти.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил заместитель главы отдела коммуникации по медиа «Украинского гидрометцентра» Иван Семилит.

«16 июля мы уже ожидаем 25–30 градусов в дневные часы. В дальнейшем, 17 июля, температура будет составлять 23-28 градусов, а 18-19 июля — 22-29 градусов», — отметил он.

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По словам синоптика, 18 июля преимущественно по стране будет сухо, только на западе возможны кратковременные дожди с грозами.

19 июля осадки прогнозируют в западных и большинстве северных областей, в то время как на остальной территории сохранится сухая погода.

Напомним, сегодня в Украине сохранится комфортная и преимущественно сухая погода с температурой до +30, которая станет последней прохладной передышкой перед возвращением аномальной жары до +36.

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