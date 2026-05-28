Украину накрывает опасная стихия: где ударит холодяка, а где лучше не выходить на улицу

В Украину идет похолодание

В Украину идет сильное похолодание с дождями и штормовым ветром, которое продержится до конца недели.

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 28 мая, территория Украины окажется в тылу холодного атмосферного фронта.

«Остатки дождей еще покапают, однако осадки ожидаются незначительные и локальные», — сообщает Диденко.

Однако вслед за этим фронтом придет резкое похолодание: в большинстве регионов столбики термометров покажут скромные +15…+19 градусов тепла, и только жители южных областей еще смогут насладиться теплом в пределах +20…+23 градусов.

Поскольку тяжелые массы холодного воздуха сильно давят на атмосферу и наталкиваются на сопротивление теплых потоков, в стране резко усилится ветер, который местами будет достигать штормовых порывов.

Диденко отмечает, что такая прохладная синоптическая картина сохранится по всей Украине до конца недели, и лишь с первых чисел июня потеплеет.

По данным Украинского гидрометеорологического центра, 28 мая в Украину распространится порция холодного воздуха из Скандинавии, вытесняя тепло в южные регионы, поэтому температура снизится.

«В поле пониженного давления и влияния атмосферных фронтов почти везде ожидается облачная, дождливая, а днем еще и ветреная погода. Облачно с прояснениями», — сообщают метеорологи.

Ночью на юге и востоке, днем в Украине, кроме южных областей, Закарпатья и Прикарпатья, пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.

Температура ночью будет колебаться в пределах от +5 до +10 градусов тепла, днем ожидается от +13 до +18 градусов выше нуля. В южной части ночью столбики термометров будут показывать от +11 до +16 градусов тепла, днем воздух прогреется до +17…+22 градусов тепла.

Погода в Украине 28 мая / © Укргидрометцентр

В то же время метеорологи предупреждают об опасных погодных явлениях на территории страны. Днем 28 мая в большинстве регионов ожидаются мощные порывы ветра, скорость которых будет достигать штормовых 15-20 метров в секунду.

Синоптики объявили первый уровень опасности, отметив, что сильные шквалы обойдут лишь Закарпатскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области, а также Крымский полуостров.

Предупреждение о непогоде в Украине 28 мая / © Укргидрометцентр

