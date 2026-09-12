Украину накрывает опасная стихия: синоптики забили тревогу и показали карту регионов, которые окажутся под "ударом"

Осень / иллюстративное фото / © unsplash.com

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В субботу, 12 сентября, балканский циклон принесет в большинство регионов Украины дожди и грозы, тогда как на юге и востоке по-прежнему сохранится сухое и теплое лето.

Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань сообщает, что 12 сентября из Балкан в Украину будет двигаться локальный циклон с системой атмосферных фронтов. По его словам, регион окажется в зоне нестабильной погоды: увеличится облачность, будут идти дожди различной интенсивности, местами возможны грозы. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться в пределах +20…+25 градусов тепла.

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В Украинском гидрометцентре прогнозируют по всей стране 12 сентября облачную погоду. При этом в ряде областей объявлен первый, желтый, уровень опасности из-за сильных ливней.

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Умеренные, а местами сильные дожди с грозами пройдут в западных, северных, Винницкой и большинстве центральных областей. Синоптики предупреждают, что ночью под удар непогоды попадут Львовская, Волынская, Ровенская, Хмельницкая, Житомирская и Винницкая области, а днем значительных осадков следует ожидать в Киевской, Черниговской и Сумской областях.

Синоптики предупреждают о сильных ливнях в ряде областей Украины 12 сентября / © Укргидрометцентр

Такие погодные условия могут затруднить движение транспорта и работу коммунальных, энергетических и строительных предприятий. Днём температура воздуха на западе и севере составит от +15 до +20 градусов тепла, а в центральных областях ожидается до +24 градусов тепла.

На остальной территории Украины будет переменная облачность без осадков. Там сохранится теплая погода: днем ожидается от +25 до +30 градусов тепла. Ветер по всей стране ожидается преимущественно северо-восточный, умеренный, со скоростью 5–10 м/с.

Погода в Украине 12 сентября / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать в крупных украинских городах 12 сентября.

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