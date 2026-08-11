Жара в Киеве / © Фото из открытых источников

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В Украине ожидается скорая смена погоды: после жаркого начала недели в регионы снова вернется свежий и комфортный воздух.

Об этом сообщают синоптик Наталья Диденко и Укргидрометцентр.

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Во вторник, 11 августа, жаркая погода будет содержаться в большинстве регионов. Столбики термометров днем будут показывать +29…+33 °C, а на юге ночью не опускаться ниже +22 °C. Исключением станут западные области, где дневная температура составит более комфортные +23…+28 °C. День пройдет без осадков, хотя на западе и севере возможны кратковременные дожди с грозами.

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В Киеве 11 августа ожидается жара до +30°C с вероятностью небольших осадков.

Карта погоды на 11 августа / © Укргидрометцентр

Когда ждать прохлады?

Уже в среду, 12 августа, синоптическая ситуация существенно изменится — температура воздуха снизится до +20…+26 °C. Задержится жара только на юге и юго-востоке страны, где сохранится +28…+31 °C. В столице 12 августа посвежеет до +23…+25 °C.

По словам Наталки Диденко, вся рабочая неделя будет радовать умеренным тепом и свежими ночами, однако в ближайшие выходные в Украину снова вернутся высокие значения — до +30…+34°C.

Штормовое предупреждение и пожарная опасность

Синоптики Укргидрометцентра отмечают необходимость соблюдения правил пожарной безопасности. В течение 11-13 августа в большинстве областей Украины будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Карта пожарной опасности на 11 августа / © Укргидрометцентр

Карта пожарной опасности на 12 августа / © Укргидрометцентр

Исключением 11 августа станут Львовская, Закарпатская, Черновицкая, Киевская и Черкасская области, однако в дальнейшем угроза пожаров на открытых территориях возрастет по всей стране. Ветер ожидается юго-западный, умеренный — 7-12 м/с.

Ранее мы писали о том, что Украине грозит дефицит воды. Из-за аномального потепления, изменения характера осадков и разрушения Каховского водохранилища уровень водного стока в реках Украины может упасть на 25%, подвергнув наибольшему риску южные и восточные области страны.

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