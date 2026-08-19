Украину накрывает опасность и новая волна похолодания: синоптики назвали точные даты и "красные" города

Погода / © Pixabay

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Погода в Украине 19 августа принесет передышку от жары благодаря прохладному атмосферному фронту с запада, который приведет к колебаниям давления и кратковременным дождям. Теплее всего будет на юге и востоке страны, а в большинстве областей будет содержаться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Все подробности о прогнозе погоды на 19 августа собрала ТСН.

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Погода в Украине 19 августа — прогноз Укргидрометцентра.

По данным Украинского гидрометеорологического центра, неустойчивую погоду будет определять атмосферный фронт, что приведет к колебаниям давления и влажности. Ожидается прохладная ночь и уютная температура днем.

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В стране ожидается облачность с прояснениями. Ночью в большинстве северных, центральных и южных областей, а днем на востоке и юго-востоке пройдут кратковременные дожди с грозами. На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Ночная температура воздуха будет составлять 9–14°, на юге и юго-востоке — 13–18°. Днем столбики термометров покажут 21-26 °, на крайнем востоке — до 30 °.

Погода 19 августа / © Укргидрометцентр

Предупреждение о пожарной опасности в Украине

По информации Украинского гидрометеорологического центра, в течение 18-20 августа в Украине, кроме Волынской, Львовской и Закарпатской областей, будет содержаться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Предупреждение о пожарной опасности в Украине / © Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киеве и области 19 августа

По данным Украинского гидрометеорологического центра, в Киевской и столице ожидается облачность с прояснениями. Ночью местами возможны кратковременный дождь и гроза, днем без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с.

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По области температура ночью будет 9–14°, днем — 21–26°. В Киеве ночью предполагается 12-14 °, днем — 23-25 °.

Погода во Львове — чего ожидать 19 августа

Как сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии, погоду будет определять южная часть циклонической депрессии с центрами над Великобританией и Скандинавией.

В Львовской области ожидается облачность с прояснениями, местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ночью и утром возможен слабый туман. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью будет 7–12°, днем — 21–26° тепла.

Во Львове ночью температура составит 10–12°, днем воздух прогреется до 22–24° тепла.

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Погода в Днепре 19 августа — прогнозы синоптиков

По информации Гидрометеорологического центра Днепропетровской и Донецкой областей, в регионе ожидается переменная облачность.

В Днепропетровской области ночью везде, а днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь, в отдельных районах возможна гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью будет 13–18°, днем — 22–27°.

В Днепре ночью предполагается небольшой кратковременный дождь и возможна гроза, днем без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью будет 16–18°, днем — 23–25°.

Погода в Харькове — прогноз на 19 августа

По данным синоптиков, в Харькове прогнозируют облачность с прояснениями. Ночью пройдет небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер западной четверти, 7-12 м/с. Ночная температура воздуха будет составлять 13–18°, дневная — 22–27°.

Погода в Одессе 19 августа — какая температура воды

По данным Гидрометеорологического Центра Черного и Азовского морей, в Одесской и Одессе ожидается переменная облачность. Ночью кратковременные дожди с грозами, днем существенных осадков не прогнозируют. Ветер северный, днем южный, 9–14 м/с.

По области температура ночью будет 14–19°, днем — 24–29°. На автодорогах региона видимость добра. В Одессе ночью температура будет 17–19°, днем — 24–26°. Температура морской воды поднимется до 22–23°С.

Напомним, во вторник, 18 августа, погода в Украине будет разной. В большинстве областей пройдут ливни с градом и шквалами, а на востоке и юго-востоке будет сухо и жарко.

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