Украину накрывает опасный удар стихии и стужа: где непогода "разгуляется" хуже всего

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 27 мая / © Associated Press

Погода в Украине резко изменится из-за мощного северо-западного циклона, который уже с 27 мая разгуляется по регионам грозовыми ливнями, градом и шквальным ветром.

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в среду, 27 мая, Украину накроет атмосферный фронт с дождями и штормовым ветром. На юге и юго-западе еще удержится летняя жара до +25…+28 градусов, на востоке и северо-востоке температура упадет до +17…+21 градуса, а на остальной территории ожидается около +20…+23 градусов.

Диденко предупреждает, что с четверга в стране станет прохладнее — днем температура снизится до +12…+18 градусов, а возвращения стабильного тепла стоит ждать уже в начале июня.

Глава Черкасского гидрометеорологического центра Виталий Постыгань сообщает, что лето становится «на паузу» — на этой неделе в атмосфере произойдет смена процессов.

«Температурный фон стремительно снизится аж на 4-6° и будет соответствовать концу апреля», — отмечает синоптик.

В среду, 27 мая, погода резко испортится. Через Украину будет проходить холодный атмосферный фронт с северо-запада. Синоптик предупреждает о кратковременных грозах, ливнях, а местами даже граде. Также ожидается сильный шквалистый ветер с порывами до 17-22 м/с.

Температура ночью будет колебаться в пределах от +10 до +15 градусов тепла, днем сохранится летняя температура — от +20 до +25 градусов тепла.

В Украинском гидрометцентре сообщают, что 27 мая в Украине будет облачно и с прояснениями. Ночью в северных областях местами, днем повсеместно пройдут кратковременные дожди. На Прикарпатье, в центральных и южных областях ожидаются грозы.

Ветер будет западный, северо-западный и будет дуть со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +11 до +16 градусов тепла, днем ожидается от +18 до +23 градусов тепла. На Закарпатье и юге страны днем будет жарче — там ожидается от +23 до +28 градусов выше нуля.

Погода в Украине 27 мая / © Укргидрометцентр

В то же время метеорологи предупреждают, что 27 мая в большинстве областей страны существенно усилится ветер, его порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. Жителям центральных и южных регионов, а также Прикарпатья стоит готовиться к грозам. Из-за такой непогоды объявлен первый уровень опасности, желтый.

«Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта», — предупреждают метеорологи.

Предупреждение синоптиков об опасных погодных условиях в Украине 27 мая / © Укргидрометцентр

