Украину накрывает циклон с Черного моря: синоптики назвали дату, когда погода изменится

Весна / © pexels.com

В Украине в пятницу, 20 марта, давление будет падать и распространяться влияние поля пониженного давления от циклона над Черным морем, однако в большинстве областей осадков не ожидается, только в Карпатах, восточных, Полтавской, Днепропетровской областях ночью местами небольшой дождь с мокрым снегом.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.

Погода в Украине

Ветер преимущественно северо-восточный и будет двигаться со скоростью 5-10 м/с.

На высотах будет холодная воздушная масса, поэтому рассчитываем и на подобную погоду, ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем от +6° до +11°, несколько теплее на Закарпатье до 14°; на юге и юго-востоке страны ночью 1-6° тепла, днем от +9° до +14°.

Карта погоды на 20 марта / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области

В Киеве и области в пятницу, 20 марта, синоптики Укргидрометцентра прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Без осадков

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура в Киеве ночью около 0°, днем 9-11° тепла.

По области — ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 6-11° тепла.

«В Киеве в пятницу можно выгуливать новое шерстяное пальто, постепенно уже отказываться от пуховиков-оверсайз, выглядеть не как чучело, а даже демонстрировать под пальто силуэт. В столице 20 марта без существенных осадков, днем +7+10 градусов», — уточнила синоптикиня Наталья Диденко в Facebook.

День весеннего равноденствия

Наталья Диденко поделилась радостным известием: уже в пятницу, 20 марта, наступает день весеннего равноденствия. По ее словам, это момент, когда весна окончательно вступает в свои права, а для многих это символизирует «астрономический Новый год».

Отсчет весеннего равноденствия в 2026 году начнется 20 марта в 16:45 по киевскому времени.

Погода в этот символический день, по словам синоптикини, обещает быть спокойной и сухой. Серьезных осадков по всей Украине не предполагается, лишь ночью в Сумской и Полтавской области возможен небольшой дождь или мокрый снег.

Температура ночью: от +3°C до -2°C, днем: +7…+12°C.

На юго-востоке будет теплее всего — до +9…+14°C.

Синоптик подчеркивает, что, несмотря на умеренные градусы, воздух уже будет иметь тот же «прекрасный свежий весенний запах».

Как встретить равноденствие: советы от синоптика

Наталья Диденко призывает украинцев к «весеннему очищению» и соблюдению народных традиций:

очищение пространства: самое время выбросить устаревшие вещи и освободить мысли от лишнего.

соблюдение традиций: можно петь веснушки и «призывать» зелень; отличная идея для выходного — испечь из теста традиционных «жаворонков».

«Словом, 20 марта у нас — Новый год!» — заключает Диденко.

Ранее мы писали о том, как война испортила климат в Украине: фиксируют катастрофические показатели загрязнения. Из-за лесных пожаров и функционирования военной техники Украина крайне загрязнена парниковыми газами.