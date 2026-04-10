Украину накрывает волна еще более сильного похолодания: где ударят заморозки и пойдет снег
Апрельское потепление стало на паузу из-за — в Украину пришли заморозки и снег.
В пятницу, 10 апреля, в Украине еще держится холодная погода. Местами ожидается небольшой снег и заморозки.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
«Территория Украины будет продолжать находиться под влиянием циклона и холодной влажной воздушной массы на высотах», — подчеркнули синоптики.
Погода 10 апреля
Днем ожидается облачная погода с прояснениями. Днем в Украине, кроме западных областей, небольшой дождь и мокрый снег. В Карпатах небольшой снег, днем без осадков.
Днем в большинстве регионов страны температура воздуха будет от 3° до 8° тепла. В южных и восточных областях, а также в Закарпатье столбики термометров покажут до +11°. В Карпатах будет самое холодное — днем около 0°.
Заморозки в Украине
Синоптики предупреждают об опасных и стихийных метеорологических явлениях по Украине.
Ночью 11 апреля в Украине на поверхности грунта заморозка 0-3°. Объявлен I уровень опасности, желтый.
Кроме того, ожидаются заморозки в воздухе 0-3°. Синоптики предупредили о ІІ уровне опасности, оранжевом.
Похолодание в Украине
В начале месяца балтийский циклон принес в Украину зиму. Апрельское потепление остановилось из-за прихода мощного циклона Rapunzel. В регионах не только сильно опустилась температура воздуха.
В частности, Буковель, Тернополь и Киев засыпали снегом в середине апреля. Один из мощных ударов стихии пришелся на Прикарпатье. Ночью против 8 апреля толстым слоем снега засыпали Надворную, Микуличин и Яремче. Снег в регионе лежит до сих пор.