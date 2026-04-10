Украину накрывает волна еще более сильного похолодания: где ударят заморозки и пойдет снег

Тюльпаны. / © УНИАН

В пятницу, 10 апреля, в Украине еще держится холодная погода. Местами ожидается небольшой снег и заморозки.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

«Территория Украины будет продолжать находиться под влиянием циклона и холодной влажной воздушной массы на высотах», — подчеркнули синоптики.

Погода 10 апреля

Днем ожидается облачная погода с прояснениями. Днем в Украине, кроме западных областей, небольшой дождь и мокрый снег. В Карпатах небольшой снег, днем без осадков.

Днем в большинстве регионов страны температура воздуха будет от 3° до 8° тепла. В южных и восточных областях, а также в Закарпатье столбики термометров покажут до +11°. В Карпатах будет самое холодное — днем около 0°.

Прогноз погоды в Украине на сутки 10 апреля. / © Укргидрометцентр

Заморозки в Украине

Синоптики предупреждают об опасных и стихийных метеорологических явлениях по Украине.

Ночью 11 апреля в Украине на поверхности грунта заморозка 0-3°. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Кроме того, ожидаются заморозки в воздухе 0-3°. Синоптики предупредили о ІІ уровне опасности, оранжевом.

В Украине 10-11 апреля прогнозируют заморозки. / © Укргидрометцентр

Похолодание в Украине

В начале месяца балтийский циклон принес в Украину зиму. Апрельское потепление остановилось из-за прихода мощного циклона Rapunzel. В регионах не только сильно опустилась температура воздуха.

В частности, Буковель, Тернополь и Киев засыпали снегом в середине апреля. Один из мощных ударов стихии пришелся на Прикарпатье. Ночью против 8 апреля толстым слоем снега засыпали Надворную, Микуличин и Яремче. Снег в регионе лежит до сих пор.