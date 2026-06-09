Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 10 июня / © Associated Press

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В среду, 10 июня, в Украине будет царить летняя жара, которая во многих регионах будет сопровождаться высокой влажностью и грозовыми дождями с градом. Пока одни области будут наслаждаться солнцем, на западе, востоке и юге страны объявлен желтый уровень опасности из-за возможных шквалов и ухудшения видимости на дорогах.

Подробнее о погоде в Украине — читайте в материале ТСН.ua.

Погода в Украине

10 июня, в большинстве областей Украины пройдут кратковременные дожди, местами с грозами, прогнозирует синоптик Наталья Диденко. Температура воздуха будет колебаться от +24 до +29 градусов тепла.

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«Завтра в Украине дожди еще погуляют, но локально, местами с грозами, с парким воздухом до +24+29 градусов и наконец хорошо будут коммуницировать с солнцем, уступая ему атмосферное место», — сообщает Диденко.

По словам синоптика, в Киеве 10 июня будет влажная, однако солнечная погода. Температура воздуха прогреется до +26 градусов выше нуля.

«Парко-жарко побудет в ближайшие дни», — отмечает Диденко.

По прогнозу главы Черкасского гидрометцентра Виталия Постриганя, Азорский антициклон, который обычно приносит стабильное летнее тепло, пока еще не способен полностью господствовать над европейским континентом.

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Однако среда и четверг, 10-11 июня, пройдут под его усиленным влиянием, поэтому в регионе установится преимущественно сухая и солнечная погода. Днем столбики термометров на Черкасщине поднимутся до +27…+29 градусов тепла, а ночью ожидается вполне комфортная температура в пределах +13…+18 градусов выше нуля.

Синоптик предупреждает, что в эту пятницу ситуация изменится из-за прихода барической котловины с северо-запада, которая пропустит на территорию Украины прохладный воздух с Атлантики. Активизация атмосферных фронтов принесет с собой изменение погоды, из-за чего прогнозируются значительные дожди и грозы.

По прогнозу Укргидрометцентра, 10 июня в Украине ожидается прояснение благодаря росту атмосферного давления. Ночью повсеместно будет сухо, а утром большинство областей, кроме западных, окутает туман.

Днем на севере и в центре осадков не предвидится. Однако на остальной территории пройдут кратковременные дожди с грозами, местами с градом и шквалами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +13 до +18 градусов тепла, а днем — от +23 до +28 градусов выше нуля, а на Закарпатье воздух прогреется до +31.

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Погода в Украине 10 июня / © Укргидрометцентр

Украинцев предупреждают о шквалах и граде 10 июня

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях по Украине 10 июня. В западных (кроме Хмельницкой), южных, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях грозы, в отдельных районах град и шквал 15-20 м/с. В связи с этим в регионах объявлен первый уровень опасности, желтый.

«Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта», — предупреждают метеорологи.

Синоптики предупреждают о грозах, граде и шквалах в Украине 10 июня / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

На Киевщине 10 июня будет переменная облачность, без осадков. Синоптики прогнозируют по области ночью и утром местами туман. Ветер будет переменных направлений и будет дуть со скоростью 3-8 м/с.

Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +13 до +18 градусов тепла, днем ожидается от +23 до +28 градусов тепла.

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В Киеве ночью температура воздуха составит от +16 до +18 градусов тепла, днем ожидается от +26 до +28 градусов выше нуля.

Погода во Львове

По данным Львовского гидрометцентра, 10 июня синоптическую ситуацию на Львовщине будут определять атмосферные фронты с юго-запада, которые принесут переменчивую погоду и грозовую активность.

В течение суток по всей области ожидается облачность с прояснениями. Жителям Львова и региона следует подготовиться к ухудшению видимости во время осадков и опасных метеорологических явлений. В области объявлен І уровень опасности (желтый): местами пройдут кратковременные дожди, грозы и град, а в самом Львове непогода с грозой и градом прогнозируется утром и днем, хотя ночь в городе пройдет без осадков.

Синоптики предупреждают о непогоде на Львовщине 10 июня / © Укргидрометцентр

Ветер будет северо-западным и будет дуть со скоростью 5-10 м/с. На фоне незначительного падения атмосферного давления и снижения относительной влажности воздуха температурные показатели будут оставаться летними. По области ночью ожидается от +12 до +17 градусов тепла, а днем воздух прогреется до +22…+27 градусов тепла. Во Львове ночная температура составит от +14 до +16 градусов выше нуля, а дневная будет держаться в пределах от +24 до +26 градусов тепла.

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Погода в Одессе

В Одесской области и в городе Одесса 10 июня будет облачная погода с кратковременными прояснениями. Ночь пройдет без существенных осадков, однако днем местами вероятны кратковременные дожди, иногда с грозами.

Ветер будет переменных направлений и будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха по оласти ночью будет колебаться от +13 до +18 градусов тепла, днем ожидается от +24 до +29 градусов выше нуля.

На автодорогах области утром местами будет сохраняться туман, видимость составит 200-500м.

В Одессе температура ночью будет колебаться в пределах от +15 до +17 градусов тепла, днем ожидается от +24 до +26 градусов тепла.

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Погода в Днепре

На Днепропетровщине 10 июня синоптики прогнозируют облачную погоду с кратковременными прояснениями. Ночь пройдет без осадков, однако днем вероятен небольшой кратковременный дождь с грозами.

Ветер будет дуть северный со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха по области будет колебаться:

ночью от +12 до +17 градусов тепла;

днем от +24 до +29 градусов тепла.

В городе Днепр температура воздуха составит:

ночью от +14 до +16 градусов тепла;

днем от +26 до +28 градусов тепла.

Погода в Харькове

10 июня на Харьковщине ожидается переменная облачность. В течение ночи существенных осадков не предвидится, однако днем синоптики прогнозируют небольшой кратковременный дождь, который по области местами будет сопровождаться грозой. Ветер будет юго-западным и будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

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Температура воздуха в Харьковской области ночью составит +12…+17 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до +24…+29 градусов выше нуля. В самом Харькове ночь пройдет без существенных осадков с температурой до +17, днем возможен небольшой дождь, а воздух прогреется до +28 градусов тепла.

Напомним, в ближайшие дни украинцев ждет переменчивая летняя погода с заметным потеплением. Практически во всех регионах солнечные периоды будут чередоваться с регулярными грозами и мощными местными ливнями, а столбики термометров ежедневно будут ползти вверх.

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