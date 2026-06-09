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Украину накрывает жара, а за ней — новое нашествие стихии: жителей ряда областей предупредили об опасности
В среду, 10 июня, в большинстве областей Украины будет жарко, однако местами пройдут сильные ливни.
В среду, 10 июня, в Украине будет царить летняя жара, которая во многих регионах будет сопровождаться высокой влажностью и грозовыми дождями с градом. Пока одни области будут наслаждаться солнцем, на западе, востоке и юге страны объявлен желтый уровень опасности из-за возможных шквалов и ухудшения видимости на дорогах.
Подробнее о погоде в Украине — читайте в материале ТСН.ua.
Погода в Украине
10 июня, в большинстве областей Украины пройдут кратковременные дожди, местами с грозами, прогнозирует синоптик Наталья Диденко. Температура воздуха будет колебаться от +24 до +29 градусов тепла.
«Завтра в Украине дожди еще погуляют, но локально, местами с грозами, с парким воздухом до +24+29 градусов и наконец хорошо будут коммуницировать с солнцем, уступая ему атмосферное место», — сообщает Диденко.
По словам синоптика, в Киеве 10 июня будет влажная, однако солнечная погода. Температура воздуха прогреется до +26 градусов выше нуля.
«Парко-жарко побудет в ближайшие дни», — отмечает Диденко.
По прогнозу главы Черкасского гидрометцентра Виталия Постриганя, Азорский антициклон, который обычно приносит стабильное летнее тепло, пока еще не способен полностью господствовать над европейским континентом.
Однако среда и четверг, 10-11 июня, пройдут под его усиленным влиянием, поэтому в регионе установится преимущественно сухая и солнечная погода. Днем столбики термометров на Черкасщине поднимутся до +27…+29 градусов тепла, а ночью ожидается вполне комфортная температура в пределах +13…+18 градусов выше нуля.
Синоптик предупреждает, что в эту пятницу ситуация изменится из-за прихода барической котловины с северо-запада, которая пропустит на территорию Украины прохладный воздух с Атлантики. Активизация атмосферных фронтов принесет с собой изменение погоды, из-за чего прогнозируются значительные дожди и грозы.
По прогнозу Укргидрометцентра, 10 июня в Украине ожидается прояснение благодаря росту атмосферного давления. Ночью повсеместно будет сухо, а утром большинство областей, кроме западных, окутает туман.
Днем на севере и в центре осадков не предвидится. Однако на остальной территории пройдут кратковременные дожди с грозами, местами с градом и шквалами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +13 до +18 градусов тепла, а днем — от +23 до +28 градусов выше нуля, а на Закарпатье воздух прогреется до +31.
Украинцев предупреждают о шквалах и граде 10 июня
Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях по Украине 10 июня. В западных (кроме Хмельницкой), южных, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях грозы, в отдельных районах град и шквал 15-20 м/с. В связи с этим в регионах объявлен первый уровень опасности, желтый.
«Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта», — предупреждают метеорологи.
Погода в Киеве
На Киевщине 10 июня будет переменная облачность, без осадков. Синоптики прогнозируют по области ночью и утром местами туман. Ветер будет переменных направлений и будет дуть со скоростью 3-8 м/с.
Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +13 до +18 градусов тепла, днем ожидается от +23 до +28 градусов тепла.
В Киеве ночью температура воздуха составит от +16 до +18 градусов тепла, днем ожидается от +26 до +28 градусов выше нуля.
Погода во Львове
По данным Львовского гидрометцентра, 10 июня синоптическую ситуацию на Львовщине будут определять атмосферные фронты с юго-запада, которые принесут переменчивую погоду и грозовую активность.
В течение суток по всей области ожидается облачность с прояснениями. Жителям Львова и региона следует подготовиться к ухудшению видимости во время осадков и опасных метеорологических явлений. В области объявлен І уровень опасности (желтый): местами пройдут кратковременные дожди, грозы и град, а в самом Львове непогода с грозой и градом прогнозируется утром и днем, хотя ночь в городе пройдет без осадков.
Ветер будет северо-западным и будет дуть со скоростью 5-10 м/с. На фоне незначительного падения атмосферного давления и снижения относительной влажности воздуха температурные показатели будут оставаться летними. По области ночью ожидается от +12 до +17 градусов тепла, а днем воздух прогреется до +22…+27 градусов тепла. Во Львове ночная температура составит от +14 до +16 градусов выше нуля, а дневная будет держаться в пределах от +24 до +26 градусов тепла.
Погода в Одессе
В Одесской области и в городе Одесса 10 июня будет облачная погода с кратковременными прояснениями. Ночь пройдет без существенных осадков, однако днем местами вероятны кратковременные дожди, иногда с грозами.
Ветер будет переменных направлений и будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха по оласти ночью будет колебаться от +13 до +18 градусов тепла, днем ожидается от +24 до +29 градусов выше нуля.
На автодорогах области утром местами будет сохраняться туман, видимость составит 200-500м.
В Одессе температура ночью будет колебаться в пределах от +15 до +17 градусов тепла, днем ожидается от +24 до +26 градусов тепла.
Погода в Днепре
На Днепропетровщине 10 июня синоптики прогнозируют облачную погоду с кратковременными прояснениями. Ночь пройдет без осадков, однако днем вероятен небольшой кратковременный дождь с грозами.
Ветер будет дуть северный со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха по области будет колебаться:
ночью от +12 до +17 градусов тепла;
днем от +24 до +29 градусов тепла.
В городе Днепр температура воздуха составит:
ночью от +14 до +16 градусов тепла;
днем от +26 до +28 градусов тепла.
Погода в Харькове
10 июня на Харьковщине ожидается переменная облачность. В течение ночи существенных осадков не предвидится, однако днем синоптики прогнозируют небольшой кратковременный дождь, который по области местами будет сопровождаться грозой. Ветер будет юго-западным и будет дуть со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха в Харьковской области ночью составит +12…+17 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до +24…+29 градусов выше нуля. В самом Харькове ночь пройдет без существенных осадков с температурой до +17, днем возможен небольшой дождь, а воздух прогреется до +28 градусов тепла.
Напомним, в ближайшие дни украинцев ждет переменчивая летняя погода с заметным потеплением. Практически во всех регионах солнечные периоды будут чередоваться с регулярными грозами и мощными местными ливнями, а столбики термометров ежедневно будут ползти вверх.
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