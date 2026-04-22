Украину накрывает "зимний" удар стихии: синоптики предупредили, где ожидать снега и "минусов" (карта)

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 22 апреля / © Associated Press

В ближайшие сутки Украина будет находиться под влиянием арктического воздуха, что принесет ночные заморозки до -5 градусов и днем лишь до +13 тепла, а уже с четверга погода значительно усложнится из-за прихода активного циклона с дождями и штормовым ветром.

Синоптик Наталья Диденко отмечает, что холодная погода в Украине будет продолжаться.

«Не то, чтобы без колебаний температуры, но стабильно холодно будет», — написала Диденко в соцсети Facebook.

По словам метеоролога, 22 апреля ночью ожидается от +1 до +4 градусов тепла, местами вероятны заморозки до -3 градусов, днем воздух прогреется до +8…+12 градусов выше нуля. В то же время она прогнозирует, что в Карпатах и околокарпатском регионе и в восточных областях пройдут дожди, на остальной территории страны будет сухая погода.

В то же время Диденко предупреждает, что 23 апреля погода в Украине усложнится и будет неблагоприятной: ожидаются осадки, порой сильные, а также штормовой ветер. В столице 23-24 апреля циклон и атмосферные фронты вызовут холодную и влажную погоду, а при существенном снижении температуры воздуха возможен мокрый снег.

В ближайшие дни синоптики прогнозируют холодную погоду в Украине / © Associated Press

Начальник Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань отмечает, что адвекция (перемещение воздуха в горизонтальном направлении) арктического воздуха продолжается, поэтому ближайшей ночью на Черкасщине ожидаются заморозки в воздухе до -5 градусов мороза. Поэтому в регионе объявлен второй уровень опасности.

«А в начале следующей недели наш регион будет находиться в тыловой части ныряющего циклона, который затянет воздух из акватории северных морей. По предварительным оценкам, волна холода может быть более интенсивной, чем сейчас. Поэтому под угрозой цветущие сады, а с высадкой рассады не спешим. Итак, холодная погода сохраняется», — отметил Постригань.

Метеорологическая карта / Источник: Facebook Виталий Постригань

Синоптик Игорь Кибальчич рассказал, что из-за холодных воздушных масс с севера температура в Украине до конца апреля будет оставаться ниже нормы, пишет «Telegraf». Исключение составит лишь крайний юго-восток и Крым, где будет несколько теплее.

Наиболее неустойчивая погода с дождями и шквальным ветром до 20 м/с в Украине ожидается 23–24 апреля из-за влияния активного циклона. По прогнозу синоптика, в конце месяца осадки вернутся снова, преимущественно на Левобережье.

Ночная температура в большинстве областей будет колебаться от 0 до +5 градусов тепла, при этом 21 и 23 апреля возможны заморозки до -3 градусов мороза. Днем столбики термометров покажут от +7 до +13 градусов тепла. На Закарпатье и юге воздух прогреется до +16 градусов выше нуля.

По данным Укргидрометцентра, 22 апреля Украина будет оставаться под влиянием холодного воздуха с севера Европы. Из-за зоны повышенного давления существенных осадков не ожидается, за исключением восточных регионов (где пройдут дожди) и Карпат (днем возможен небольшой дождь с мокрым снегом).

Как прогнозируют синоптики, ближайшая ночь будет холодной: в большинстве областей ожидаются заморозки в воздухе до -3 градусов мороза. На юге страны будет несколько теплее — от +1 до +6 градусов тепла, однако на почве там также вероятны заморозки.

Днем столбики термометров по всей Украине поднимутся до +13 градусов тепла, а в горных районах Карпат температура не превысит +3…+8 градусов. Ветер будет преобладать северо-западный, умеренный.

Погода в Украине 22 апреля / © Укргидрометцентр

Напомним, в Ивано-Франковской области 21 апреля неожиданно выпал снег. В частности, снегом покрылись горы и холмы в Ворохте и горнолыжный курорт Буковель.

