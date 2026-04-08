- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 555
- Время на прочтение
- 2 мин
Украину накрывает «зимняя» стихия: мощный циклон принесет сильные заморозки и даже снег
В некоторых областях Украины объявлен ІІ уровень опасности из-за сильных заморозков.
Синоптики предупреждают об опасных и стихийных метеорологических явлениях в Украине в течение нескольких дней. В регионах значительно похолодает — температура опустится до минусовых отметок.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
«8 апреля неуютную погоду будет обуславливать тыловая часть циклона с центром к востоку от нашей территории. На высотах находится холодная воздушная масса, которая будет дополняться новыми порциями холода по северным направлениям», — говорится в сообщении.
Погода 8 апреля
В течение дня будет облачно с прояснениями. Впрочем, ожидается небольшой дождь, а местами с мокрым снегом. В западных, Винницкой и Житомирской областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.
Днем ожидается 4-9° тепла. В Карпатах небольшой снег. Температура воздуха сильно опустится и составит от 0° до 3° мороза.
Заморозки в Украине
Ночью 9 апреля в Украине на поверхности почвы прогнозируется заморозка 0-3°. Объявлен I уровень опасности.
Впрочем, местами будут заморозки и в воздухе — 0-3° мороза. Значительно прохладно будет в Закарпатской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях. В регионах — ІІ уровень опасности, оранжевый.
Похолодание в Украине
Балтийский циклон несет в Украину зиму. Апрельское потепление становится на паузу из-за прихода мощного циклона Rapunzel. В регионах не только сильно опустится температура воздуха, но и будут шквальный ветер и осадки — дождь с мокрым снегом.
Накануне, 7 апреля, некоторые области засыпали снегом. В частности, в Житомирской и Хмельницкой области выпал снег.