Украину накрывает «зимняя» стихия: мощный циклон принесет сильные заморозки и даже снег

Синоптики предупреждают об опасных и стихийных метеорологических явлениях в Украине в течение нескольких дней. В регионах значительно похолодает — температура опустится до минусовых отметок.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

«8 апреля неуютную погоду будет обуславливать тыловая часть циклона с центром к востоку от нашей территории. На высотах находится холодная воздушная масса, которая будет дополняться новыми порциями холода по северным направлениям», — говорится в сообщении.

Погода 8 апреля

В течение дня будет облачно с прояснениями. Впрочем, ожидается небольшой дождь, а местами с мокрым снегом. В западных, Винницкой и Житомирской областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Днем ожидается 4-9° тепла. В Карпатах небольшой снег. Температура воздуха сильно опустится и составит от 0° до 3° мороза.

Прогноз погоды в Украине на сутки 8 апреля. / © Укргидрометцентр

Заморозки в Украине

Ночью 9 апреля в Украине на поверхности почвы прогнозируется заморозка 0-3°. Объявлен I уровень опасности.

Впрочем, местами будут заморозки и в воздухе — 0-3° мороза. Значительно прохладно будет в Закарпатской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях. В регионах — ІІ уровень опасности, оранжевый.

В Украине 9 апреля прогнозируют заморозки. / © Укргидрометцентр

Похолодание в Украине

Балтийский циклон несет в Украину зиму. Апрельское потепление становится на паузу из-за прихода мощного циклона Rapunzel. В регионах не только сильно опустится температура воздуха, но и будут шквальный ветер и осадки — дождь с мокрым снегом.

Накануне, 7 апреля, некоторые области засыпали снегом. В частности, в Житомирской и Хмельницкой области выпал снег.