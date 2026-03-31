Украину накрывают атмосферные фронты: что будет с погодой

Тюльпан.

В Украину пришло похолодание. В регионах дождливо и опустилась температура воздуха. В Карпатах отметки на термометрах могут опуститься до нуля.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в комментарии «УНИАН».

По ее словам, температура воздуха «стала гораздо более сдержанной». В частности, на западе страны — 4-9° тепла. На высокогорье Карпат будет еще холоднее — ночью и утром возможно около нуля градусов.

«Произошла, так сказать, ротация воздушных масс: из сухой воздушной массы на влагу. Это очень хорошо. В ближайшее время погоду на большинстве территорий Украины будут определять атмосферные фронты», — отметила синоптика.

В регионах пройдут периодические дожди. Осадки, отмечает Диденко, сейчас очень необходимы после первого сухого весеннего периода.

В то же время синоптикиня подчеркивает, что сейчас о сильном похолодании в Украине речь не идет. Температура воздуха в целом будет достаточно умеренной и сдержанной.

«Снижение температуры воздуха уже произошло. Еще, может быть, будет чуть ниже, но не сильно. Самой холодной будет западная часть Украины. В течение всей недели будет преобладать влажная воздушная масса», — рассказала Наталья Диденко.

Напомним, ранее синоптик Виталий Постригань сообщал, что апрель готовит новое испытание украинцам. Температурный фон значительно снизится. В первых числах месяца ожидается вторжение холодных воздушных масс из Скандинавии.

В свою очередь, в Укргидрометцентре сообщали, что в целом для апрельской погоды характерно быстрое нарастание тепла. По данным синоптиков, в течение месяца температура ожидается 8–11° тепла. Это в рамках климатической нормы.