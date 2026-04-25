Украину накрывают еще более сильные заморозки и даже снег: синоптики предупредили, где будет опасно

На выходных погода в Украине будет нестабильна — ожидаются резкие колебания температуры, штормовой ветер и ночные заморозками, которые будут вызваны вторжением арктического воздуха.

По словам синоптика Наталки Диденко, в эти выходные погода в Украине будет нестабильной.

В субботу, 25 апреля, ночью осадков не предвидится, однако днем пройдут небольшие дожди в северной части Украины, на остальной территории осадков не предвидится. Температура воздуха в течение дня поднимется до +11…+15 градусов тепла, в южной части и в западных областях ожидается от +14 до +18 градусов выше нуля.

Как отмечает синоптик, 26 апреля, теплая погода отступит перед натиском холодного атмосферного фронта: днем станет прохладнее — ожидается от +9 до +12 градусов тепла. Однако на юге, востоке и части центральных областей страны тепло удержится — там ожидается от +15 до +19 градусов тепла.

Синоптик Наталья Диденко предупредила, что в воскресенье атмосферный фронт принесет дожди, а на запад страны — даже снег из-за резкого похолодания. В течение всех выходных будет донимать сильный штормовой ветер западных направлений. Настоящее же потепление придет в Украину только с 5 мая.

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, 25 апреля в Украине все еще будет холодно — существенных изменений в температуре пока не предвидится.

Он отметил, что 26 апреля, в страну придет короткое потепление: ночью столбики термометров покажут от +2 до +7 градусов тепла, а днем воздух прогреется до +13…+18 градусов выше нуля. Однако уже с 27 апреля снова похолодает. На севере и востоке страны ночью вероятны заморозки, а днем температура будет держаться в пределах от +8 до +15 градусов выше нуля.

Между тем начальник Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань прогнозирует ночью 25 апреля заморозки до -2 градусов мороза. По его словам, днем будет маловетреная и солнечная погода, а температура воздуха составит от +13 до +15 градусов тепла. В воскресенье, 26 апреля, ночью температура воздуха будет колебаться в пределах от +5 до +10 градусов тепла.

«Днем, как «на заказ» — долгожданное потепление до 16-18°, но кратковременно. Ведь холодный атмосферный фронт с северо-запада стремительно изменит погоду. И снова: дожди, местами грозы, град, шквалы и адвекция арктического воздуха из северных широт. Температурный фон снизится на 5-7°», — предупредил синоптик.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, в течение 25-27 апреля погоду в стране будут определять атмосферные фронты с северо-запада, которые постепенно будут приносить новые порции арктического воздуха.

В субботу, 25 апреля, ожидается преимущественно облачная погода без существенных осадков, хотя днем в северных регионах возможен небольшой дождь. Ночная температура будет колебаться в пределах от +1 до +7 градусов тепла, а днем воздух прогреется до +16 градусов выше нуля.

Погода в Украине 25 апреля / © Укргидрометцентр

Из-за резких колебаний атмосферного давления порывистый юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с изменит свое направление на северо-западное, что существенно усилит ощущение холода. В западных областях в дневные часы порывы ветра могут достигать от 15 до 20 м/с.

В то же время украинцев предупреждают о заморозках. Ночью 25 апреля в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях в воздухе вероятны заморозки до -3 градусов мороза. В этих областях объявлен второй уровень опасности, оранжевый.

На остальной территории страны, кроме запада, на поверхности почвы буду заморозки до -5, что соответствует первому уровню опасности, желтому.

ранее метеорологи предупредили об аномально холодном мае

