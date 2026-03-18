Украину накрывают циклон и снег: синоптики назвали дату, когда будет холоднее всего
Синоптики объявили о самом холодном дне на этой неделе: в Украину движется высотный циклон с мокрым снегом. Узнайте, какие области окажутся в эпицентре непогоды из-за столкновения холодных фронтов.
Украину накроет волна похолодания с дождями и мокрым снегом, которая вызвана столкновением атмосферных фронтов. Синоптики предупреждают о сырой погоде в большинстве областей, однако уже через несколько дней ситуация начнет меняться в пользу весеннего тепла.
Подробнее о погоде в Украине — читайте в материале ТСН.ua.
Погода в Украине
Синоптик Наталья Диденко сообщает, что 19 марта в Украине будет преобладать холодная погода с температурой воздуха ночью от 0 до +4 градусов тепла, а днем будет колебаться от +4 до +8 градусов тепла.
По словам Диденко, теплее завтра будет на востоке, юго-востоке и на Волыни, в течение дня ожидается до +12 градусов. В большинстве областей Украины в четверг будет преобладать облачная влажная воздушная масса, видимость снизится. Местами ожидаются дожди, а ближайшей ночью и завтра утром возможен мокрый снег.
В то же время синоптик предупреждает, что в ближайшие дни будет прохладно, поэтому стоит одеваться теплее.
«В ближайшие дни будет прохладно, одевайтесь теплее, сегодня-завтра — холоднее всего, а потом понемногу будет теплеть. А как раз с 23-го марта температура воздуха ощутимо повысится», — написала Диденко на своей странице в Facebook.
Также метеоролог рассказала о столкновении фронтов. Она объяснила, что первый, холодный фронт, движется быстро и агрессивно, а второй, теплый, — медленно и расслабленно.
Когда холодный фронт догоняет теплый, он буквально врезается в него и выталкивает легкий теплый воздух вверх, в высокие слои атмосферы. Это объединение двух сил и называют фронтом окклюзии.
«Обычно, погода в зоне фронта окклюзии — облачная, влажная, наблюдаются осадки. Образование фронта окклюзии — фактически признак старения циклона, которая сопровождается облачностью, дождями или снегом, это свидетельствует о том, что циклон выдыхается», — отметила Диденко.
Как найти на карте: если синие «колючки» (холод) и красные «полукруги» (тепло) смешались в одну сиреневую линию — это и есть он. На картах за 19 марта такую картину как раз можно увидеть над Атлантикой.
Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что 19 марта, в северных и западных областях ожидается небольшой мокрый снег и дождь. По его словам, на остальной территории страны существенных осадков не ожидается.
Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от -3 градусов мороза до +2 градусов тепла. В дневные часы воздух прогреется до +10 градусов тепла, в Приазовье и на Закарпатье ожидается от +11 до +14 градусов выше нуля.
Начальник Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань отмечает, что в средних и верхних слоях атмосферы сформировался высотный циклон. Он пояснил, что холодный неустойчивый воздух изменил уже привычный для марта солнечный и теплый характер погоды.
«Ближайшей ночью возможен мокрый снег, который завтра днем перейдет в небольшой дождь. Температура в течение суток 2-7° тепла», — сообщил синоптик.
По данным Украинского гидрометцентра, в Украине 19 марта будет облачная погода. На юге и крайнем западе ожидается небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ночью и утром на северо-востоке страны и в большинстве центральных областей местами туман.
Также синоптики предупреждают о заморозках: температура ночью будет колебаться от +3 градусов тепла до -2 градусов мороза, днем ожидается от +3 до +8 градусов тепла.
Погода в Киеве
В Киеве и Киевской области 19 марта синоптики прогнозируют облачную погоду. Местами пройдут небольшие дожди, ночью с мокрым снегом. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.
Температура по области ночью составит от +3 градусов тепла до -2 градусов мороза, днем ожидается до +8 градусов тепла.
Как сообщают на погодном портале Sinoptik, в столице 19 марта почти весь день будет облачная погода. Небо прояснится лишь к вечеру. Без осадков.
Температура воздуха будет колебаться от +2 градусов тепла ночью до +8 градусов тепла днем.
Погода в Харькове
На Харьковщине 19 марта будет облачная погода. В области и городе Харьков ожидаются небольшие осадки. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5 — 10 м/с.
Температура воздуха на Харьковщине составит:
ночью от 0 до +5 градусов тепла;
днем от +5 до +10 градусов тепла.
В Харькове столбики термометров будут показывать:
ночью от +1 до +3 градусов тепла;
днем от +7 до +9 градусов тепла.
В то же время синоптики предупреждают о тумане, который будет ночью и утром. Видимость составит 200 — 500 м, в связи с этим в регионе объявлен первый уровень опасности, желтый.
Погода во Львове
На Львовщине 19 марта погоду будет определять поле повышенного атмосферного давления и влияние высотной котловины. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью существенных осадков не предвидится, однако днем возможен небольшой дождь и мокрый снег.
Ночью и утром на отдельных участках дорог будет сохраняться гололедица. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5 — 10 м/с.
Температура по области ночью будет ставить от -2 градусов мороза до +3 градусов тепла, днем ожидаются от +3 до + 8 градусов тепла.
Во Львове ожидается от -1 градуса мороза ночью до +7 градусов тепла днем.
Погода в Одессе
В Одесской области 19 марта синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. По области местами будут небольшие осадки, по Одессе — без существенных осадков
Температура ночью в области составит от -1 градуса мороза до +4 градусов тепла, днем ожидается до +12 градусов тепла. Температурный режим в Одессе составит ночью от +2 до +4 градусов тепла, днем воздух прогреется до +10 градусов тепла.
Погода в Днепре
В Днепропетровской области и городе Днепр 19 марта будет облачная погода. Ночью ожидается небольшой дождь и мокрый снег, днем небольшой дождь.
Температура по области будет колебаться:
ночью от -2 градусов мороза до +3 градусов тепла;
днем от +4 до +9 градусов тепла.
В городе Днепр воздух будет колебаться:
ночью от 0 до +2 градусов тепла;
днем от +6 до +8 градусов тепла.
Погода в Черкассах
На погодную ситуацию в Черкасской области 19 марта повлияет высотный циклон. Это явление, когда у земли якобы спокойно, но высоко в небе (на высоте 2-3 км) бушует холодный и влажный воздух. Именно он меняет солнечную погоду, принося облака и осадки.
В Черкасской области ночью 19 марта стоит ждать небольшой снегопад, который днем перейдет в небольшой дождь. Весь день будет облачно и сыро.
В течение всех суток будет достаточно прохладно — ожидается ид +2 до +7 градусов тепла.
Напомним, ранее синоптики рассказали о погоде на неделю и рассказали, когда будет холоднее всего.
