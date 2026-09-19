Украину настигнет опасность, а за ней — новая волна холодов: синоптики назвали даты и регионы (карта)

Осень / иллюстративное фото / © pexels.com

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До конца недели в Украине сохранится сухая и тёплая сентябрьская погода с локальными дождями и туманами, однако уже с понедельника, 21 сентября, ожидается заметное похолодание.

Пословамруководителя Черкасского гидрометцентра Виталия Постриганя, до 20 сентября будет царить «мягкое сентябрьское тепло». Погода будет преимущественно солнечной, сухой и маловетреной. Температура воздуха ночью будет колебаться от +8 до +13 градусов тепла, днём ожидаются комфортные +22…+27 градусов выше нуля.

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Однако синоптик предупреждает: с понедельника, 21 сентября, погода резко изменится.

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«Украину пересечет холодный атмосферный фронт глубокого атлантического циклона, который, наконец, принесет долгожданные дожди, столь необходимые аграриям для проведения посевной кампании», — отмечает метеоролог.

Постригань также отмечает, что с северными ветрами в страну поступит холодный влажный воздух из Скандинавии, температура снизится: ночью будет от +8 до +13 градусов тепла, днём ожидается от +16 до +21 градуса тепла.

ПоданнымУкраинского гидрометцентра, 19 сентября в Украине ожидается переменная облачность. В северных, Винницкой, а также в большинстве западных и центральных областей местами пройдут кратковременные дожди, тогда как на остальной территории сохранится сухая погода.

Ветер будет юго-западный и западный, скорость ветра составит 5–10 м/с. Днём столбики термометров будут показывать от +21 до +26 градусов тепла, за исключением северных и западных регионов, где температура составит от +18 до +23 градусов тепла.

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Погода в Украине 19 сентября / © Укргидрометцентр

Синоптики также предупреждаютоб опасности в западных областях: ночью и утром ожидается туман с видимостью 200–500 метров, что может затруднить движение транспорта. В этих регионах объявлен первый уровень опасности — желтый.

Синоптики предупреждают о тумане в западных областях Украины 19 сентября / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в крупных украинских городах 19 сентября.

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