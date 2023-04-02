Украину не покидают дожди и ночные морозы: прогноз погоды на 3 апреля

В понедельник, 3 апреля, в Украине не прекращаются дожди, местами со снегом. Днем будет тепло, а ночью на западе еще держится мороз.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В Украине ожидаются осадки. На западе – мокрый снег, а на остальной территории – дожди. Кроме того, в западных областях на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, но на юге и западе местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

В большинстве регионов ночью температура воздуха будет 2-7° тепла, но на западе прохладнее – от +3° тепла до -2°. Днем синоптики прогнозируют 4-9°. Впрочем, в восточных областях воздух прогреется до 7-12°, а на юге — до +15°.

Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области

В понедельник, 3 апреля, в области будет облачно, а также пройдет дождь. Скорость северо-западного ветра – 7-12 м/с.

Ночью в Киеве прогнозируют от +4° до +6°, а днем – 6-8° тепла. В области ночью столбики термометров покажут +2-7°, днем – 4-9°; тепла.

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что в апреле погода будет прохладной и богатой осадками. В первые десять дней ожидаются дожди, снег и заморозки. Вторая декада будет немного теплее, осадков станет меньше, но высокие плюсовые температуры не прогнозируются.

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