Россияне распространили очередной фейк / © pixabay.com

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Во временно оккупированной Макеевке Донецкой области российский Z-блогер распространяет историю о якобы отравленных пятитысячных рублевых купюрах, которые неизвестные покидают в общественных местах.

По его словам, несколько человек попали в больницу после контакта с такими деньгами. Однако никаких доказательств отравления, медицинских документов или независимых подтверждений этой истории он не приводит.

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Отравлены деньги в Макеевке: что заявил российский пропагандист

По версии российского пропагандиста Руденко случаи отравления якобы зафиксировали после того, как местные жители нашли деньги на остановке общественного транспорта. Речь идет о купюрах номиналом в 5 тысяч рублей, которые, по его словам, могли быть пропитаны неизвестными ядовитыми веществами.

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«Сегодня медики „ДНР“ заявили, что было несколько случаев отравления людей после того, как они нашли деньги в Макеевке на остановке общественного транспорта. Это были пятитысячные купюры. Скорее всего, их пропитали какими-то ядовитыми веществами, а одного человека доставили в больницу в тяжелом состоянии», — заявил он.

История быстро распространилась по российским Telegram-каналам. Однако ни Руденко, ни подконтрольные РФ медики не обнародовали результаты анализов, медицинских выводов или других подтверждений отравления.

Не приводя никаких доказательств, Руденко обвинил Украину в якобы умышленном отравлении гражданских на оккупированных территориях. По его версии, таким образом, украинская сторона вроде бы пытается дестабилизировать ситуацию.

Напомним, ранее СБУ разоблачила шестерых пророссийских агитаторов, действовавших в разных регионах страны. По данным следствия, они оправдывали российскую агрессию, распространяли призывы к насилию и разжигали национальную и религиозную рознь.

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В частности, в Киеве разоблачили женщину, которая в течение 2025-2026 годов опубликовала в Telegram почти 100 тысяч сообщений с призывами убивать украинцев и уничтожать религиозные святыни. В Николаеве задержан администратор местного Telegram-канала с более чем 13 тысячами подписчиков, который, по данным СБУ, действовал по указаниям российского куратора. Еще двух женщин разоблачили в Закарпатье: они распространяли прокремлевские нарративы и призывали отделить область от Украины.

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